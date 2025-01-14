Готуйтесь до тривалого проходження

У серпні 2024 року в соцмережі X з'явилася публікація, котра анонсувала 11 000 "типових сценарних сторінок" у сценарії Kingdom Come: Deliverance 2. Це дорівнює приблизно 2,2 мільйона слів діалогу. Однак учора ютубер, відомий як ESO Danny, опублікував твіт, у якому зменшив це число до 1 700 000 слів. Видавець Warhorse Studios із цим не погодився й залишив свій коментар, повідомляє 24 Канал.

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У своєму ретвіті, який було доповнено всього одним реченням, йдеться про те, що інформація ESO Danny неправдива:

Насправді це понад 2,2 мільйона слів у Kingdom Come: Deliverance 2, Денні,

– написали представники компанії.

Таким чином попередні чутки, як можна зрозуміти, виявилися правдивими й на нас чекає щось неймовірно масштабне. Для порівняння, сценарій GTA 5 мав усього 3 500 сторінок, а Baldur's Gate 3 потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найдовший сценарій для відеоігри з її двома мільйонами слів.

Перший трейлер гри Kingdom Come: Deliverance 2: відео

Важко уявити, скільки годин нам знадобиться, щоб пройти Kingdom Come: Deliverance 2. Baldur's Gate 3 вимагала Від вас за різними даними від 20 до 38 годин лише на основну сюжетну лінію, а загалом усі завдання й детальні дослідження світу потребують від 65 до 75 годин. Глава Larian Studios, Свен Вінке, в інтерв'ю ігровому журналу IGN взагалі заявляв, що проходження займе до 100 годин. Тож від Kingdom Come: Deliverance 2 ми можемо очікувати схожих результатів.

Kingdom Come: Deliverance 2 – це рольова гра з відкритим світом епічних масштабів, яка є продовженням Kingdom Come: Deliverance 2018 року. Тут ми приєднуємося до нашого головного героя, Генрі зі Скаліца, який досліджує світ, який вдвічі більший за той, що був раніше. З незліченними побічними квестами та цікавою (сподіваємось) історією.

Другий трейлер гри Kingdom Come: Deliverance 2: відео