CD Projekt Red відклала наступне велике оновлення для Cyberpunk 2077

Польська студія CD Projekt Red оголосила про перенесення наступного великого оновлення для своєї рольової гри Cyberpunk 2077. Хоча фанати з нетерпінням чекали на патч 2.3, реліз якого був запланований на 26 червня, доведеться зачекати трохи довше.

Чому патч 2.3 для Cyberpunk 2077 перенесли?

На початку червня під час трансляції RedStreams CD Projekt Red офіційно анонсувала патч 2.3 для Cyberpunk 2077, обіцяючи випустити його 26 червня. Проте, як стало відомо, оновлення не вийде у запланований день, інформує 24 Канал.

Студія пояснила на сторінці гри в X, що команді "потрібно трохи більше часу" для завершення роботи над патчем. На жаль, нової дати релізу поки що не оголошено, тож фанатам залишається лише чекати подальших новин.



Повідомлення про перенесення патчу 2.3 / Скриншот з X

За словами CDPR, за обсягом і змістом оновлення 2.3 буде порівнянним із великим патчем 2.2, який вийшов у грудні 2024 року у співпраці зі студією Virtuos.

Нагадаємо, що версія 2.2 принесла оновлений фоторежим, понад 100 нових опцій кастомізації для персонажа V у редакторі, функцію випадкової генерації зовнішності, можливість взяти Джонні як компаньйона та багато іншого.

Що відомо про Cyberpunk 2077 та майбутні проєкти CDPR?

Cyberpunk 2077 дебютувала у грудні 2020 року на ПК, PS4 та Xbox One, а згодом отримала масштабне доповнення Phantom Liberty і була портована на PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2.

Однак варто зазначити, що з весни 2024 року у гри не було окремої команди підтримки. CD Projekt Red уже переключилася на розробку сиквелу Cyberpunk 2, хоча пріоритетом студії наразі є The Witcher 4.

Чесно кажучи, перенесення патчу 2.3 трохи розчаровує. Втім після успіху Phantom Liberty та патчу 2.2 і заяв про закінчення підтримки гри, очікувань від CDPR не було жодних, тож те, що студія бере додатковий час, аби довести оновлення до ладу працює лише на користь ігровому досвіду – що б там не готувала для нас CD Project Red.