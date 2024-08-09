Take-Two назвала більш точну дату виходу Sid Meier's Civilization VII

Прем'єра Sid Meier's Civilization VII, підтверджена ще в лютому, запланована на 2025 рік. Під час церемонії відкриття червневого фестивалю Summer Game Fest 2024 було показано перший тизер і початкову дату виходу гри. Однак, Take-Two Interactive, материнська компанія видавця 2K, тепер вказала більш точний графік релізу.

Згідно зі звітом Take-Two за перший квартал 2025 фінансового року, реліз Civilization VII заплановано на четвертий квартал фінансового року Take-Two, тобто на перший квартал календарного 2025 року, між січнем і березнем.

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Спочатку анонсована для багатьох платформ, включаючи Steam (PC, Mac, Linux), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S та Nintendo Switch, нещодавня інфографіка від Take-Two не містила згадки про консоль Nintendo для Civilization VII. Це викликало спекуляції щодо доступності гри на Switch.



Календар релізів / Фото Take Two

Коли покажуть новий трейлер та геймплей?

Шанувальники зможуть побачити новий трейлер Sid Meier's Civilization VII на презентації Opening Night Live 20 серпня. Захід розпочнеться о 21:00 за київським часом, а о 23:30 відбудеться демонстрація ігрового процесу, яка триватиме понад 20 хвилин. Цей поглиблений огляд дасть гравцям змогу ознайомитися з особливостями та механіками гри.

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Civilization VII продовжить спадщину франшизи, даючи можливість гравцям будувати міста і чудеса, розширювати території, брати участь у війнах і дипломатії, а також досліджувати нові технології. Гра обіцяє зберегти класичні елементи, які зробили серію Civilization улюбленою серед ентузіастів стратегічних ігор.