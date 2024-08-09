Согласно отчету Take-Two за первый квартал 2025 финансового года, релиз Civilization VII запланирован на четвертый квартал финансового года Take-Two, то есть на первый квартал календарного 2025 года, между январем и мартом.

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Первоначально анонсированная для многих платформ, включая Steam (PC, Mac, Linux), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch, недавняя инфографика от Take-Two не содержала упоминания о консоли Nintendo для Civilization VII. Это вызвало спекуляции относительно доступности игры на Switch.



Календарь релизов / Фото Take Two

Когда покажут новый трейлер и геймплей?

Поклонники смогут увидеть новый трейлер Sid Meier's Civilization VII на презентации Opening Night Live 20 августа. Мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени, а в 23:30 состоится демонстрация игрового процесса, которая продлится более 20 минут. Этот углубленный обзор даст игрокам возможность ознакомиться с особенностями и механиками игры.

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Civilization VII продолжит наследие франшизы, давая возможность игрокам строить города и чудеса, расширять территории, участвовать в войнах и дипломатии, а также исследовать новые технологии. Игра обещает сохранить классические элементы, которые сделали серию Civilization любимой среди энтузиастов стратегических игр.