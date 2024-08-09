Авторы игры опубликовали новые подробности и тизер будущей демонстрации геймплея на социальных платформах, информирует Games 24. Событие будет называться Developer Deep Dive.

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Developer Deep Dive: Чего ожидать

Событие обещает стать самым масштабным мероприятием перед релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Зрителей ждет более 30 минут свежего контента на Twitch-канале Xbox, включая интервью с разработчиками, кадры закулисья, новый геймплей и прохождение одного из квестов игры. Отрывок из будущей демоверсии был показан в последнем тизере.

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 20 ноября 2024 года с первоначальной даты 5 сентября. Игра будет доступна на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S в подписке Game Pass.

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Кроме того, перед ноябрьским релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля будет представлена на выставке gamescom 2024 в Кельне, Германия, с 21 по 25 августа, где посетители смогут сыграть в последнюю демо-версию проекта.