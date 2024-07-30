Чемпіон Мейджора з CS: GO помірявся у швидкості реакції з пілотом Формули-1 – цікаве відео

У мережі стало вірусним відео у якому титулований професійний кіберспортсмен з CS: GO позмагався у швидкості реакції проти пілота Формули-1. Результат протистояння став сюрпризом.

Професійні гравці у Counter-Strike відомі своєю надлюдською реакцією, але у морі завжди є рибка трохи більше.

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Реакція не до порівняння

Колишній переможець Мейджора з CS: GO та титулований кіберспортсмен, а нині ютубер Тарік "Tarik" Челік, зійшовся у цікавому "поєдинку" проти пілота Формули-1, члена команди Ред Булл – Юкі Цуноди.

Чоловікам запропонували помірятися у швидкості реакції за допомоги простого тесту.

Один з них тримав лінійку над рукою іншого та в певний момент відпускав її у вільне падіння, а опонент мав якомога швидше її зловити. Відмітка, на якій це було зроблено, йшла у залік "балів".

Так от, Tarik впіймав вимірювальний девайс на 22 сантиметрах, в той час, як Юкі зловив його всього лиш на 4.

Кумедний тест – дивитися відео

Звісно, можна списати все на те, що Тарік вже давненько завершив професійну кар'єру, одначе така велика різниця стала несподіванкою для глядачів, адже ті очікували явно "тіснішої" боротьби.

Водночас це показало, що хоча у кібератлетів напрочуд швидка реакція, вона не зрівняється з пілотами Формули, які є просто "надлюдьми" у цьому аспекті.