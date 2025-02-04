Колишній кіберспортсмен став гравцем одного з кращих футбольних клубів Італії
- Колишній чемпіон з кіберспортивної FIFA 21 Олівер Провстгаард підписав контракт з італійським футбольним клубом Лаціо.
- Провстгаард, який раніше здобув 75 тисяч доларів у кіберспортивній Лізі Чемпіонів, приєднався до Лаціо за 2.5 мільйони євро.
Колишній чемпіон з кіберспортивної FIFA 21 здійснив свою мрію та підписав професійний контракт з одним з найкращих футбольних клубів італійської Серії А.
В останній день зимового трансферного вікна до римського Лаціо, який знаходиться на четвертій сходинці у Серії А, приєднався данський захисник Олівер Провстгаард – в минулому успішний кіберспортсмен, інформує 24 Канал.
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Мрія стала реальністю
У 2021 році 17-річний Олівер Провстгаард демонстрував впевнену гру на віртуальних полях FIFA та навіть здобув серйозний титул.
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Тоді молодик запалював у кіберспортивній Лізі Чемпіонів та заробив 75 тисяч доларів призових. Попри успіх, мрією Олівера завжди було стати справжнім футболістом, тож невдовзі він засмутив своїх фанатів.
Тепер повний фокус на футболі,
– написав він у своєму профілі в X.
Невдовзі він приєднався до молодіжної команди Вайле Б та відтоді серйозно виріс у професійному плані.
Аж ось, чотири роки потому у соцмережі X з'явилася новина, що італійський клуб Лаціо придбав перспективного захисника, яким і виявився наш чемпіон Олівер Провстгаард.
Данець приєднався до "орлів" за 2,5 мільйона євро та допоможе їм поборотися за єврокубки в досить успішному сезоні.