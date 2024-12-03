GTA 4 залишається однією з найінноваційніших ігор культової серії, яка попри це не отримала належного визнання у свій час. Колишній технічний директор Rockstar розкрив цікаву деталь проєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

До теми Колишній технічний директор Rockstar пояснив, чому розробники не реагують на чутки про GTA 6

Вермей пояснив зміну процесу введення "читів"

Протягом усієї історії франшизи, починаючи з GTA 3, невіднятною частиною кожної частини ставали "чит-коди", які дозволяли гравцю отримати якусь вигоду (здоров'я, гроші й тому подібне) після введення певних послідовностей букв на ПК чи визначених комбінацій кнопок геймпада на консолях.

Першою грою, що відійшла від цієї традиції стала GTA 4, де "чити" потрібно було активувати, телефонуючи на спеціальні номери через мобільний телефон головного героя.

Трейлер "олдскульної" гри – дивіться відео

У соцмережі X колишній співробітник Rockstar North і технічний директор GTA 4 Обе Вермей розповів, що зумовило саме такий підхід до "шахрайства" у грі.

Причина виявилася доволі банальною – внутрішньоігровий телефон був "однією з новинок" гри й студія прагнула максимально використати його, наділивши різноманітними можливостями.