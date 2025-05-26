Класичний Fallout не отримає ремастеру – один із творців пояснив чому

Попри численні ремастери культових ігор останніх років, класичний Fallout, який започаткував легендарну постапокаліптичну серію, навряд чи отримає оновлену версію. Про це розповів один із його творців – геймдизайнер Тім Кейн.

За словами Кейна, розробка ремастеру оригінального Fallout стикається з трьома серйозними перешкодами – юридичними, технічними та творчими, розповідає 24 Канал.

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Починаючи з юридичних труднощів, він розповів, що хоч нещодавно співзасновниця Interplay Ребекка Гайнеман і знайшла вихідний код гри, однак існують й інші проблеми, зокрема з ліцензіями на музику, яка використовувалася в грі.

Цікавий факт! Композиції Maybe гурту The Ink Spots свого часу ліцензували спеціально для першої Fallout.

Технічні складнощі полягають у тому, що вихідний код Fallout зібраний у застарілому та нестабільному компіляторі Watcom. Хоча звуки та кліпи з нього ще можна витягти, адаптувати їх до сучасних стандартів буде дуже складно.

Ще одна проблема – інтерфейс. Щоб гра виглядала прийнятно у високій роздільній здатності, інтерфейс потрібно масштабувати. Але Кейн сумнівається, що його нинішній вигляд буде сприйнятий сучасною аудиторією.

Крім того, виникає питання – чи варто в ремастері змінювати речі, які з погляду дизайну були недоліками, але саме вони додавали Fallout унікального характеру? Наприклад, чи розширювати озвучені діалоги, як-от з наглядачем Сховища 13, актор озвучування якого помер у 2011 році?

Оригінальний Fallout вийшов у жовтні 1997 року. Тим часом у мережі ширяться чутки, що Fallout 3 (2008) цілком імовірно отримає ремастер, однак лише у віддаленому майбутньому.

А тим часом серіал по Fallout уже продовжено на третій сезон. Оголошення про третій сезон пролунало на заході Amazon Prime Video в Нью-Йорку, підтверджене виконавчими продюсерами та шоураннерами.