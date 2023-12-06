Дебютний трейлер GTA 6 підтвердив чимало чуток, які роками курсували в мережі, зокрема про те, що в грі вперше з'явиться головний жіночий персонаж – імпозантна латиноамериканка Люсія, повідомляє 24 Канал.

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У ролику, який уже встиг стати рекордним, нам уривками натякнули на сюжет майбутнього проєкту.

З кадрів можна дійти висновку, що на початку гри Люсія втікатиме з буцегарні, а потому знайде собі напарника Джейсона у якого, схоже, закохається.

Зовнішній вигляд Люсії та її короткі репліки уже підкорили серця геймерів, які, втім знайшли через що розбити між собою глека.

Річ у сцені, де дівчина в білому купальнику відпочиває на терасі на даху хмарочоса.

Скриншот з трейлера / Фото Take-Two

Глядачі трейлера влаштували в коментарях та соцмережах неабияку дискусію на тему того чи ця дівчина – Люсія.

З одного боку, брови та загальні риси обличчя нагадують головну героїню, однак з іншого – на чолі цієї віртуальної красуні явно бракує родимок, у порівнянні з попередніми кадрами на яких з'являлася протагоністка.

Порівняльний колаж / Фото з X

Скільки б доказів тієї чи іншої точки зору геймери не приводили, вони ніяк не можуть дійти істини у цій кумедній суперечці.

Сподіваємося, рано чи пізно в гру вступлять самі розробники та нарешті дадуть відповідь на це бентежне питання.