Розмовляючи з журналісткою IGN Шуко Ямадо, Хідео Кодзіма детально розповів про важку ситуацію, що могла завадити релізу Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty у листопаді далекого 2001 року.

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Ігри серії MGS, зосереджені на "тактичному шпигунстві", ніколи не уникали загравання з політичними темами й власним осмисленням світових подій та історії.

Одначе теракт, що стався 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку призвів до того, що деякі елементи та сцени MGS 2 довелося міняти буквально в останню хвилину. Як виявилося, це було меншим із зол, адже гру могли і зовсім скасувати, а сам Кодзіма був у кроці від звільнення з компанії.

Річ у тому, що в майбутній новинці серед усього іншого були і Всесвітній торговий центр, і Пентагон. За таких умов, як сказав Кодзіма: "випустити гру здавалося неможливим".

Трейлер Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – відео

Геймдизайнера викликали на килим до ради директорів, члени якої були скептично налаштовані щодо релізу.

Після важкої розмови Хідео навіть роздумував над тим аби піти з компанії. Однак саме тоді з ним вирішив поговорити голова Konami Кагемасо Козукі.

Він сказав мені: "Коли ця гра вийде і суспільство скаже про неї свою думку, вони будуть говорити про вас, її творця, і про мене, людину, яка її продала". Я сумніваюся, що вони скажуть щось про когось іншого. Що ти робитимеш? Я готовий до будь-чого, – коротко переповів слова Козукі Кодзіма.

Коли Хідео почув як далеко готовий зайти очільник компанії, то вирішив все ж випустити гру, а решта вже історія.