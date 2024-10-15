Провідний дизайнер Skyrim розповів чому ігри Bethesda такі глючні

Ігрова студія Bethesda добре відома завдяки створенню захоплюючих ігор, таких як TES: Skyrim. Ця гра попри свій поважний вік досі продовжує бути популярною, як і інші ігри студії. Однак Bethesda також добре відома тим, що її ігри містять безліч технічних помилок і багів. Ці проблеми часто настільки поширені, що фанати регулярно створюють власні патчі для їх виправлення.

За словами Брюса Несміта, провідного дизайнера Skyrim і колишнього директора з дизайну в Bethesda, причини цих помилок не є таємницею для розробників. У нещодавньому інтерв'ю VideoGamer Несміт пояснив, що складність ігор Bethesda є основною причиною частих багів.

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Складна природа ігор Bethesda

Ігри Bethesda є масштабними за обсягом, пропонуючи гравцям різноманітний ігровий досвід та складні іноді заплутані світи, сповнені динамічних взаємодій. За словами Несміта, такий рівень складності робить неминучим те, що баги будуть прослизати.

Коли розробник випускає гру, він знає все, що в ній зламано, це не секрет,

– сказав Несміт.

Він наголосив, що розробники часто знають про багато багів, з якими зіткнуться гравці, але вони водночас стикаються з важким рішенням, коли потрібно нарешті припинити полірування і випустити гру.

"У вас є список з 700 багів або близько того, і вони все одно залишаться в грі, тому що ви не можете виправити все", – додав він.

Для Bethesda затримка гри для виправлення кожної помилки означала б нескінченний цикл доопрацювання без досягнення досконалості. Тому студія врешті-решт приймає рішення про реліз, знаючи, що деякі проблеми залишаються невирішеними.

Баланс між різноманітністю геймплею та поліруванням

Несміт також визнав, що Bethesda могла б витрачати більше часу на полірування своїх ігор. Однак він вважає, що підхід студії до розробки ігор зосереджений на наданні широкого спектру ігрових можливостей, що може компенсувати деякі технічні недосконалості.

Але він також зазначив, що різноманітність їхніх ігор дозволяє гравцям не помічати певних недоліків.

NPC, який деякий час бігає на місці перед стіною, виглядає прийнятно, якщо ви можете зробити з ним 17 різних речей, тоді як у більшості інших ігор ви можете зробити з ним лише пару речей,

– каже Несміт.

Цей компроміс між багатством ігрового процесу та наявністю багів став визначальною характеристикою ігор Bethesda. Гравці можуть зіткнутися з глюками, але глибина ігрового світу часто компенсує ці недоліки.

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Bethesda працює над The Elder Scrolls VI

Наступним довгоочікуваним проєктом Bethesda є The Elder Scrolls VI. Фанати з нетерпінням чекають, якою вийде гра, але, зважаючи на історію студії, дехто може загадуватися над питанням, наскільки "зламаною" буде наступна частина.

Як припускає Несміт, складність ігор Bethesda може призвести до того, що баги стануть просто частиною ігрового процесу – прийнятною ціною за величезні, складні світи, які створює студія.