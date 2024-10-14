Нагадаємо, що реліз Assassin's Creed Mirage відбувся 5 жовтня 2023 року, а тепер, через рік, гра офіційно приєднається до каталогу Steam, повідомляє Games 24. Сторінка гри в Steam вже працює.

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Це значний крок для Ubisoft, яка раніше покинула Steam, як платформу, але тепер повертається. Разом з Assassin's Creed Mirage інші ігри Ubisoft, зокрема Assassin's Creed Shadows, дебютують у Steam одночасно з їхніми релізами.

Попри річну затримку дебюту в Steam, Ubisoft включила в Assassin's Creed Mirage антипіратський захист Denuvo для користувачів Steam. Це не дивно, адже ПК-версія гри зберегла свою безпеку, і не було жодної успішної спроби її зламати.

Про що Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage – це історія Басима, хитрого злодія, який мандрує галасливими вулицями Багдада дев'ятого століття у пошуках справедливості та відповідей на питання. Приєднавшись до стародавньої таємної організації, відомої як "Невидимі", Басім перетворюється на майстерного вбивцю, що кардинально змінює його долю так, як він ніколи не міг собі уявити.

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Покупцям Steam варто звернути увагу на те, що ніяких спеціальних бонусів чи додаткового контенту до релізу для платформи не анонсовано. Крім того, гравцям знадобиться обліковий запис Ubisoft, оскільки гра все одно запускатиметься через фірмовий лаунчер Ubisoft.