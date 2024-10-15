Ці досягнення охоплюють цілу низку ігрових активностей, від проходження сюжетної лінії до взаємодії з компаньйонами, повідомляє Games 24. Деякі досягнення містять спойлери, тому будьте обережні.
А тим часом Ubisoft назвала точний час і дату виходу Assassin's Creed Mirage у Steam
Сюжетна лінія та ключові розділи
- Повна колода: Вища нагорода – порятунок світу.
- Розділ 1: Похід у Мінратос: Успішно виконайте план, яким би нестандартним він не був.
- Розділ 2: Край руїни: Зустріньтеся з несподіваними союзниками в дивному оточенні.
- Глава 3: Пробудження: Станьте свідком відродження стародавньої магії, знайшовши Співочий клинок.
- Глава 4: Ночі Тевінтер: Викрийте тінь, що бродить Мінратусом.
- Глава 5: Анвалленім: Розкрийте таємний культ і зберіть життєво важливі відомості.
- Глава 6: Стародавня кров і стародавні клятви: Зіткніться з давно прихованими істинами і дізнайтеся вагу лідерства.
- Розділ 7: Вогонь, пір'я і тінь: Зберіть унікальну команду союзників після складних пошуків.
- Розділ 8: Найбільша жертва: Дізнайтеся справжнє значення самопожертви.
- Глава 9: Краватки і чорні крила: Побудуйте зв'язок з новоствореною сім'єю посеред світу, що руйнується.
- Глава 10: Кров Арлатана: Пройдіть кривавим шляхом через серце стародавньої імперії.
- Глава 11: Під тінню: Вистежте зло з глибин Антіва, де світло відкидає найдовші тіні.
- Глава 12: Кращі історії: Займіть трон вигаданих богів.
- Глава 13: Останній гамбіт: Поставте на кін усе.
- Розділ 14: Страшний вовк показує ікла: Зіткніться з легендарними загрозами, в тому числі з самим Грізним Вовком.
Досягнення, орієнтовані на персонажів і компаньйонів
- Живі легенди: Здійсніть неможливе та вирушайте на захід сонця.
- Життя в мирі: Відкрийте для себе нову надію після потрясінь.
- Лжебоги: Звільніть приховану магію з вівтарів евануріїв.
- Відображення: Допоможіть майстрині заново відкрити себе в зруйнованому світі.
- Новий поклик: Допоможіть Хранителю знайти нове призначення.
- Втілення смерті: Допоможіть некроманту створити свою спадщину.
- Пісня каменю: Допоможіть розвіднику прокласти новий шлях.
- Кровні узи: Підтримайте вбивцю в протистоянні з його демонами минулого.
- Місто тіней: Допоможіть детективу розкрити таємниці, що ховаються в її минулому.
- Маленький дракон: Допоможіть мисливцеві на драконів розкрити вогонь всередині нього.
Спогади Фен'Харела та колекційні досягнення
- Пам'ять фальшивих богів: Відкрийте перший спогад Фен'Харела.
- Спогад про нашу помилку: Станьте свідком його другого спогаду.
- Пам'ять почорнілих сердець: Розкрийте третій спогад Фен'Харела.
- Пам'ять Втілення: Відчуйте четвертий спогад.
- Пам'ять Умиротворення: Відкрийте п'ятий спогад.
- Спогади старого друга: Відкрийте шостий спогад Фен'Харела.
- Блиск: Зберіть щонайменше 20 пам'ятних предметів для Доглядача.
- Більше блиску: Зберіть 80 пам'ятних предметів для Доглядача.
Дослідницькі та бойові досягнення
- Пройдіть Імперським шляхом: Дослідіть всі області Північного Тедаса.
- З небес на землю: Здолайте всіх верховних драконів, розкиданих по Північному Тедасу.
- Пазурі помсти: Допоможіть Крукам захистити Антіву.
- Світло в темряві: Допоможіть Сірим Вартовим виявити те, що залишиться після того, як вони перетворяться на попіл.
- Душа міста: Допоможіть Тіньовим Драконам розкрити похмурі таємниці Мінратуса.
- Катастрофа в Арлатані: Запобігайте катастрофі в зруйнованих регіонах Завіси.
- Золото і хороша компанія: Допоможіть Повелителям Фортуни здобути славу і союзників.
- Надприродні дивацтва: Допоможіть Скорботному Дозору відстежувати надприродні аномалії.
Інші досягнення
У грі також є кілька досягнень, пов'язаних з модернізацією обладнання, кастомізацією та ігровим процесом.
- Найповажніший продавець: Отримайте запрошення від високоповажного торговця.
- Новий вигляд: Вперше змініть зовнішній вигляд предмета.
- Прихильність фракції: Покращуйте магазин торговця фракції.
- Руна розвитку: Вперше використовуйте руну.
- Як вижити: Перемогти ворога, скинувши його з висоти.
- Чистий розум, відкрите серце: Переконайте Мітхала підтримати вас.
- Чаклунство: Максимально покращуйте зброю, обладунки та аксесуари.
- Перевернути карти: Витратьте щонайменше 52 очки в дереві навичок головного героя.
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Dragon Age: The Veilguard обіцяє великий світ, багатий розвиток персонажів і захопливий сюжет. З таким широким спектром досягнень гравці можуть розраховувати на глибокий досвід, повний досліджень, битв і унікальних рішень. Реліз відбудеться 31 жовтня 2024 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.