Ці досягнення охоплюють цілу низку ігрових активностей, від проходження сюжетної лінії до взаємодії з компаньйонами, повідомляє Games 24. Деякі досягнення містять спойлери, тому будьте обережні.

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Сюжетна лінія та ключові розділи

Повна колода: Вища нагорода – порятунок світу.

Розділ 1: Похід у Мінратос: Успішно виконайте план, яким би нестандартним він не був.

Розділ 2: Край руїни: Зустріньтеся з несподіваними союзниками в дивному оточенні.

Глава 3: Пробудження: Станьте свідком відродження стародавньої магії, знайшовши Співочий клинок.

Глава 4: Ночі Тевінтер: Викрийте тінь, що бродить Мінратусом.

Глава 5: Анвалленім: Розкрийте таємний культ і зберіть життєво важливі відомості.

Глава 6: Стародавня кров і стародавні клятви: Зіткніться з давно прихованими істинами і дізнайтеся вагу лідерства.

Розділ 7: Вогонь, пір'я і тінь: Зберіть унікальну команду союзників після складних пошуків.

Розділ 8: Найбільша жертва: Дізнайтеся справжнє значення самопожертви.

Глава 9: Краватки і чорні крила: Побудуйте зв'язок з новоствореною сім'єю посеред світу, що руйнується.

Глава 10: Кров Арлатана: Пройдіть кривавим шляхом через серце стародавньої імперії.

Глава 11: Під тінню: Вистежте зло з глибин Антіва, де світло відкидає найдовші тіні.

Глава 12: Кращі історії: Займіть трон вигаданих богів.

Глава 13: Останній гамбіт: Поставте на кін усе.

Розділ 14: Страшний вовк показує ікла: Зіткніться з легендарними загрозами, в тому числі з самим Грізним Вовком.

Досягнення, орієнтовані на персонажів і компаньйонів

Живі легенди: Здійсніть неможливе та вирушайте на захід сонця.

Життя в мирі: Відкрийте для себе нову надію після потрясінь.

Лжебоги: Звільніть приховану магію з вівтарів евануріїв.

Відображення: Допоможіть майстрині заново відкрити себе в зруйнованому світі.

Новий поклик: Допоможіть Хранителю знайти нове призначення.

Втілення смерті: Допоможіть некроманту створити свою спадщину.

Пісня каменю: Допоможіть розвіднику прокласти новий шлях.

Кровні узи: Підтримайте вбивцю в протистоянні з його демонами минулого.

Місто тіней: Допоможіть детективу розкрити таємниці, що ховаються в її минулому.

Маленький дракон: Допоможіть мисливцеві на драконів розкрити вогонь всередині нього.

Спогади Фен'Харела та колекційні досягнення

Пам'ять фальшивих богів: Відкрийте перший спогад Фен'Харела.

Спогад про нашу помилку: Станьте свідком його другого спогаду.

Пам'ять почорнілих сердець: Розкрийте третій спогад Фен'Харела.

Пам'ять Втілення: Відчуйте четвертий спогад.

Пам'ять Умиротворення: Відкрийте п'ятий спогад.

Спогади старого друга: Відкрийте шостий спогад Фен'Харела.

Блиск: Зберіть щонайменше 20 пам'ятних предметів для Доглядача.

Більше блиску: Зберіть 80 пам'ятних предметів для Доглядача.

Дослідницькі та бойові досягнення

Пройдіть Імперським шляхом: Дослідіть всі області Північного Тедаса.

З небес на землю: Здолайте всіх верховних драконів, розкиданих по Північному Тедасу.

Пазурі помсти: Допоможіть Крукам захистити Антіву.

Світло в темряві: Допоможіть Сірим Вартовим виявити те, що залишиться після того, як вони перетворяться на попіл.

Душа міста: Допоможіть Тіньовим Драконам розкрити похмурі таємниці Мінратуса.

Катастрофа в Арлатані: Запобігайте катастрофі в зруйнованих регіонах Завіси.

Золото і хороша компанія: Допоможіть Повелителям Фортуни здобути славу і союзників.

Надприродні дивацтва: Допоможіть Скорботному Дозору відстежувати надприродні аномалії.

Інші досягнення

У грі також є кілька досягнень, пов'язаних з модернізацією обладнання, кастомізацією та ігровим процесом.

Найповажніший продавець: Отримайте запрошення від високоповажного торговця.

Новий вигляд: Вперше змініть зовнішній вигляд предмета.

Прихильність фракції: Покращуйте магазин торговця фракції.

Руна розвитку: Вперше використовуйте руну.

Як вижити: Перемогти ворога, скинувши його з висоти.

Чистий розум, відкрите серце: Переконайте Мітхала підтримати вас.

Чаклунство: Максимально покращуйте зброю, обладунки та аксесуари.

Перевернути карти: Витратьте щонайменше 52 очки в дереві навичок головного героя.

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Dragon Age: The Veilguard обіцяє великий світ, багатий розвиток персонажів і захопливий сюжет. З таким широким спектром досягнень гравці можуть розраховувати на глибокий досвід, повний досліджень, битв і унікальних рішень. Реліз відбудеться 31 жовтня 2024 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.