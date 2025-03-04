Ubisoft пояснила, чому так довго відкладала розробку Assassin’s Creed Shadows

Фанати давно мріяли побачити Assassin’s Creed у сетингу феодальної Японії, однак офіційний анонс Assassin’s Creed Shadows відбувся лише минулої весни. Чому Ubisoft вирішила втілити цю ідею саме зараз? Ubisoft поділилася причинами.

Креативний директор гри Джонатан Дюмон пояснив, що компанія не бралася за Assassin’s Creed у японському сетингу доти, доки технології не дозволили реалізувати всі амбіції команди, повідомляє 24 Канал.

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За словами блогера Genki, який взяв інтерв’ю у Дюмона, Ubisoft вважає, що зараз ідеальний час для виходу Assassin’s Creed Shadows, оскільки "правильні технічні можливості" і "вдалий сценарій" нарешті зійшлися в одному проєкті.

Дюмон також розповів про джерела натхнення для гри. Серед них – фільми "13 вбивць", бойовик "Затоічі", "Битва при Секіґагарі" та роботи культового режисера Акіри Куросави.

Окрім цього, в інтерв’ю підтверджено тривалість гри: 30-40 годин для проходження основного сюжету і близько 80 годин для повного завершення.

Також у Assassin’s Creed Shadows буде динамічна система розрубування предметів та режим "Нова гра +" на момент виходу.

Події Assassin’s Creed Shadows розгортатимуться у відкритому світі феодальної Японії 1579 року. Головних героїв двоє – спритна та потайна шинобі Наое і легендарний темношкірий самурай Ясуке.

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Гра вийде 20 березня на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X|S. Проте деякі користувачі вже отримали доступ до неї майже за місяць до релізу, тому Ubisoft закликала фанатів остерігатися спойлерів.