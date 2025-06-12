Журналіст Джейсон Шраєр опублікував велике розслідування, у якому розповів, чому керівництво Electronic Arts вважає Dragon Age: The Veilguard провальною грою. В основі матеріалу – свідчення понад двох десятків колишніх і теперішніх працівників студії BioWare, інформує 24 Канал.

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Зміна курсу

Головною проблемою гри, за словами розробників, стало те, що проєкт спочатку створювався як однокористувацький, потім був перетворений на сервісну мультиплеєрну гру – і зрештою знову повернувся до формату синглу. Такі перебіжки значно ускладнили розробку, підняли витрати й сформували завищені очікування з боку видавця EA.

На старті Dragon Age: The Veilguard зібрала лише 1,5 мільйона гравців, що на 50% нижче прогнозів EA.

Як змінювалася розробка The Veilguard

Розробка нової частини Dragon Age почалася ще 2014 року після релізу Dragon Age: Inquisition. Вона мала кодову назву Joplin. Її курували виконавчий продюсер Марк Дарра та креативний директор серії Майк Лейдлоу.

У жовтні 2017 року, після провалу Mass Effect: Andromeda, керівництво EA вирішило перетворити Joplin на мультиплеєрну гру-сервіс. Лейдлоу покинув BioWare, не погоджуючись із цим рішенням. Студія почала працювати над новим варіантом гри під кодовою назвою Morrison – менш похмурою, з повторюваними квестами для гри з друзями, незнищуваними важливими персонажами та акцентом на кооператив.

Утім, після краху Anthem у 2019 році і внутрішнього прізвиська "Anthem із драконами", проєкт почав викликати сумніви. Пандемія COVID-19 у 2020 році ще більше ускладнила розробку. У грудні того ж року компанію покинули генеральний директор Кейсі Хадсон і Марк Дарра, який на той момент очолював франшизу.

Новий керівник BioWare Ґері МакКей оголосив, що Dragon Age знову стане сингл-грою. Студії дали півтора роки, щоб переробити проєкт і зробити його привабливим для ширшої аудиторії. Команді довелося терміново переписувати сюжет і змінювати ключові механіки.

Недопрацювання, поспіх і конфлікти всередині студії

Через обмежені терміни менеджери пожертвували глибиною сюжету та проробкою ігрового світу. Навіть після перенесення дати релізу, скасувати прийняті рішення було вже неможливо.

Після альфа-тестування 2022 року сторонні тестувальники поскаржилися на відсутність значущих рішень – у відповідь розробники додали вибір, яке місто рятувати від дракона, але не змогли зробити наслідки цього вибору суттєвими в майбутньому.

У 2023 році до команди The Veilguard приєднали фахівців із Mass Effect. Між ними й командою Dragon Age давно існувала напруга через різні підходи до розробки. У підсумку керівники Mass Effect фактично усунули провідних розробників Dragon Age від прийняття ключових рішень, переписали низку сцен і додали нові – зокрема емоційний фінал, який отримав схвальні відгуки. Раніше цим сценам відмовили у фінансуванні.

Також команда Mass Effect наполягала на переписуванні діалогів – їм не сподобався іронічний тон гри, який залишився з етапу розробки як мультиплеєра. Щоб не повторити долю Forspoken, діалоги зробили більш серйозними.

Що далі

Dragon Age: The Veilguard вийшла 31 жовтня 2024 року на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X і S. Попри оптимізм розробників, гравці не оцінили змін, а гра провалилася в продажах не виправдавши очікувань EA.

Нині в BioWare залишилася невелика команда з кількох десятків людей, яка працює над наступною частиною Mass Effect. Проєкт ще перебуває на стадії препродакшену, і дата його виходу поки що невідома.