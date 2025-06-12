Журналист Джейсон Шрайер опубликовал большое расследование, в котором рассказал, почему руководство Electronic Arts считает Dragon Age: The Veilguard провальной игрой. В основе материала – свидетельства более двух десятков бывших и нынешних работников студии BioWare, информирует 24 Канал.

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Изменение курса

Главной проблемой игры, по словам разработчиков, стало то, что проект сначала создавался как однопользовательский, затем был превращен в сервисную мультиплеерную игру – и в конце концов снова вернулся к формату сингла. Такие перебежки значительно усложнили разработку, подняли расходы и сформировали завышенные ожидания со стороны издателя EA.

На старте Dragon Age: The Veilguard собрала лишь 1,5 миллиона игроков, что на 50% ниже прогнозов EA.

Как менялась разработка The Veilguard

Разработка новой части Dragon Age началась еще в 2014 году после релиза Dragon Age: Inquisition. Она имела кодовое название Joplin и курировалась исполнительным продюсером Марком Дарра и креативным директором серии Майком Лейдлоу.

В октябре 2017 года, после провала Mass Effect: Andromeda, руководство EA решило превратить Joplin в мультиплеерную игру-сервис. Лейдлоу покинул BioWare, не соглашаясь с этим решением. Студия начала работать над новым вариантом игры под кодовым названием Morrison – менее мрачной, с повторяющимися квестами для игры с друзьями, неистребимыми важными персонажами и акцентом на кооператив.

Впрочем, после краха Anthem в 2019 году и внутреннего прозвища "Anthem с драконами", проект начал вызывать сомнения. Пандемия COVID-19 в 2020 году еще больше усложнила разработку. В декабре того же года компанию покинули генеральный директор Кейси Хадсон и Марк Дарра, который на тот момент возглавлял франшизу.

Новый руководитель BioWare Гэри МакКей объявил, что Dragon Age снова станет сингл-игрой. Студии дали полтора года, чтобы переделать проект и сделать его привлекательным для более широкой аудитории. Команде пришлось срочно переписывать сюжет и менять ключевые механики.

Недоработки, спешка и конфликты внутри студии

Из-за ограниченных сроков менеджеры пожертвовали глубиной сюжета и проработкой игрового мира. Даже после переноса даты релиза, отменить принятые решения было уже невозможно.

После альфа-тестирования 2022 года сторонние тестировщики пожаловались на отсутствие значимых решений – в ответ разработчики добавили выбор, какой город спасать от дракона, но не смогли сделать последствия этого выбора существенными в будущем.

В 2023 году к команде The Veilguard присоединили специалистов из Mass Effect. Между ними и командой Dragon Age давно существовало напряжение из-за разных подходов к разработке. В итоге руководители Mass Effect фактически отстранили ведущих разработчиков Dragon Age от принятия ключевых решений, переписали ряд сцен и добавили новые – в частности эмоциональный финал, который получил положительные отзывы. Ранее этим сценам отказали в финансировании.

Также команда Mass Effect настаивала на переписывании диалогов – им не понравился ироничный тон игры, который остался с этапа разработки как мультиплеера. Чтобы не повторить судьбу Forspoken, диалоги сделали более серьезными.

Что дальше

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Несмотря на оптимизм разработчиков, игроки не оценили изменений, а игра провалилась в продажах не оправдав ожиданий EA.

Сейчас в BioWare осталась небольшая команда из нескольких десятков человек, которая работает над следующей частью Mass Effect. Проект еще находится на стадии препродакшена, и дата его выхода пока что неизвестна.