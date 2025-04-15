Не завжди екранізації популярних відеоігор стають успішними і яскравим підтвердженням цього став повний провал стрічки Бордерлендз. Хоча нещодавно режисер фільму все ж знайшов доволі чудернацьке виправдання невдачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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У всьому винна пандемія

Вищезгаданий фільм за відомою ігровою франшизою Borderlands був випущений у серпні 2024 року після численних затримок. Вже на старті стало зрозуміло наскільки провальною буде стрічка, адже її рейтинг "свіжості" від критиків на популярному порталі Rotten Tomatoes склав лише 10%.

Підтвердили це і 30 мільйонів доларів, зібрані у світовому прокаті, при орієнтовному бюджеті в 115 мільйонів доларів.

Геймерам також не надто прийшовся до смаку такий погляд на їхній улюблений всесвіт, але попри провал фільму, Borderlands 3 неочікувано очолила список бестселерів в Steam.

Нещодавно режисер фільму Елай Рот знайшов виправдання якості кінцевого продукту – всесвітню пандемію.

Я б знову працював з Lionsgate, я б просто не працював за таких обставин, і я думаю, що ніхто з нас не передбачав, наскільки складними буде фільмування з COVID-19,

– сказав режисер.

За словами митця, через карантин та обмеження на знімальних майданчиках він не міг донести своїх ідей усій команді, а фільмування скотилося у виробниче пекло.

Ви не можете підготувати фільм такого масштабу за допомогою мітингів в Zoom, і я думаю, що ми всі думали, що зможемо це зробити, але врешті нам трохи дали під зад,

– резюмував Рот.

Цікаво, що перед фінальним монтажем усіх акторів зібрали на двотижневе "дофільмування", але й це не врятувало проєкт.