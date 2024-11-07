Не усім екранізаціям відеоігор судилося стати успішними, чому став яскравим підтвердженням фільм Бордерлендз (Borderlands), який розчарував не лише геймерів та фанатів франшизи, а й пересічних глядачів, інформує 24 Канал з посиланням на IGN.

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Зельник вважає, що фільм виконав свою функцію

Один з найгірших фільмів 2024 року заробив лише 31 мільйон доларів за час показу в кінотеатрах по всьому світу та залишився у "мінусі" приблизно на 100 мільйонів вічнозелених.

Попри фінансові втрати та шквальну критику від глядачів, CEO компанії видавця ігор Borderlands не згоден, що фільм став повним провалом.

Трейлер фільму – дивіться відео

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельник стверджує, що Бордерлендз насправді допоміг популярній серії ігор.

Хоча він визнає, що в цілому екранізація стала "розчаруванням", функціонер пояснив як короткий візит франшизи у світ кіно позитивно вплинув на ігри серії.

Насправді було продано більше ігор, тож я не думаю, що це (поява фільму – ред.) взагалі нашкодило, якщо на те пішло, я думаю, що це, можливо, навіть трохи допомогло,

– сказав Зельник.

Стимулювання продажів часто є ключовим фактором для того аби екранізувати відеогру, а Borderlands 3 справді отримав непоганий приріст після виходу кінострічки, тож у словах очільника Take-Two може бути крупиця правди.