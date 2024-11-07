Не всем экранизациям видеоигр суждено было стать успешными, чему стал ярким подтверждением фильм Бордерлендз (Borderlands), который разочаровал не только геймеров и фанатов франшизы, но и рядовых зрителей, информирует 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Зельник считает, что фильм выполнил свою функцию

Один из худших фильмов 2024 года заработал лишь 31 миллион долларов за время показа в кинотеатрах по всему миру и остался в "минусе" примерно на 100 миллионов вечнозеленых.

Несмотря на финансовые потери и шквальную критику от зрителей, CEO компании издателя игр Borderlands не согласен, что фильм стал полным провалом.

Трейлер фильма – смотрите видео

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник утверждает, что Бордерлендз на самом деле помог популярной серии игр.

Хотя он признает, что в целом экранизация стала "разочарованием", функционер объяснил как короткий визит франшизы в мир кино положительно повлиял на игры серии.

На самом деле было продано больше игр, поэтому я не думаю, что это (появление фильма – ред.) вообще навредило, если на то пошло, я думаю, что это, возможно, даже немного помогло,

– сказал Зельник.

Стимулирование продаж часто является ключевым фактором, для того чтобы экранизировать видеоигру, а Borderlands 3 действительно получил неплохой прирост после выхода киноленты, поэтому в словах главы Take-Two может быть крупица правды.