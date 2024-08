Полный провал

Rotten Tomatoes собирает рецензии кинокритиков на фильмы, а затем присваивает им рейтинг свежести, обозначая его помидорами. Высокий рейтинг – свежие помидоры. Плохие отзывы – низкий процент и гнилые помидоры.

Первые 25 отзывов оценили ленту на полный ноль, но на момент написания этой статьи на сайте было зарегистрировано уже 99 отзывов, поэтому некоторые из них совсем немного скорректировали ситуацию. В результате сейчас рейтинг свежести составляет 9%. Такой небольшой рост произошел благодаря нескольким отзывам, которые похвалили актерский состав и визуальную стилистику, которая оказалась достаточно близкой к игре.

Журналистка London Evening Standard Вики Джессоп написала: "Является ли Borderlands худшим фильмом года? Безусловно, что да. [Он] настолько смехотворно плох, что кажется, будто нас катапультируют назад во времена, когда экранизации видеоигр были синонимом посредственности".

На сайте Metacritic, который агрегирует рецензии, фильм пока имеет 32 балла, и только одна рецензия – 3,3 балла из 5 от Screen Rant – засчитывается как положительная.

Игра вырывается вперед

Каким бы плохим не был фильм, оказывается, что даже так он привлекает внимание к первоисточнику. Оказывается, фильму необязательно быть шедевром, вроде The Last of Us или Fallout, чтобы аудитория заинтересовалась игрой, по которой проект был снят.

Как пишут аналитики, третья часть игрового Borderlands от Gearbox взлетела в списке бестселлеров Steam, достигнув самого высокого количества одновременных игроков за весь год.

Согласно данным SteamDB, на которые они ссылаются, игра достигла пикового количества одновременных игроков в Steam на уровне 12 379 человек, что является самым высоким показателем одновременной игры с февраля 2023 года.

Кроме того, за последние несколько дней количество игроков во второй Borderlands в Steam также выросло – до 7 938 игроков, что является самым высоким показателем одновременной игры в шутер с февраля 2021 года.

Также, если вы посмотрите на таблицу бестселлеров Steam, то увидите, что Borderlands 3 сейчас опережает такие игры, как Baldur's Gate 3 и God of War. Borderlands 2, хотя и находится значительно ниже в таблице, опережает такие хиты, как Stardew Valley, Rainbow Six Siege и Tiny Tina's Wonderlands от компании Gearbox. Предположительно, помогает то, что на обе игры действуют огромные скидки – Borderlands 3 доступна со скидкой в 90%, а Borderlands 2 – 75%.