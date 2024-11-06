Хотя большинство фанатов Rockstar заняты тем, что пытаются разгадать любые намеки разработчиков о GTA 6, даже применяя астрологию, некоторые геймеры все еще сосредоточены на одной из самых популярных загадок GTA 5, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Никакой конспирологии – это просто рисунок

Тайна Горы Чилиад беспокоила воображение игроков GTA V с момента ее релиза в 2013 году, и 11 лет спустя все еще существует сабредит где более 40 000 пользователей пытаются разгадать ее загадку.

Причиной интереса стала таинственная карта, расписанная странными символами, которые многие ассоциируют с инопланетянами, оккультизмом или даже параллельными измерениями.

Именно в них все эти годы геймеры-конспирологи пытались увидеть какое-то зашифрованное сообщение.

Таинственная карта / Фото Rockstar

К сожалению для этих детективов, рассказ бывшего геймдизайнера Rockstar Бена Хинчлиффа в подкасте GTA VI O'clock может означать конец их долгих поисков.

В разговоре разработчик пролил свет на то, как студия иногда подходит к созданию "пасхалок", чем разочаровал немало геймеров.

Как и в случае со всеми "пасхалками", иногда их просто добавляют, чтобы подшутить над людьми. Они на самом деле ничего не значат. Ты просто шутишь над людьми, чтобы немного свести их с ума,

– поделился бывший работник Rockstar.

По словам Хинчлиффа, тайна горы Чилиад является именно одним из таких случаев.