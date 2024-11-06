Хоча більшість фанатів Rockstar зайняті тим, що намагаються розгадати будь-які натяки розробників про GTA 6, навіть застосовуючи астрологію, деякі геймери все ще зосереджені на одній з найпопулярніших загадок GTA 5, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Колишній працівник Rockstar впевнений, що GTA 6 "знесе голови" геймерам

Ніякої конспірології – це просто малюнок

Таємниця Гори Чіліад турбувала уяву гравців GTA V з моменту її релізу у 2013 році, і 11 років потому все ще існує сабредіт де понад 40 000 користувачів намагаються розгадати її загадку.

Причиною інтересу стала таємнича карта, розписана дивними символами, які багато хто асоціює з інопланетянами, окультизмом чи навіть паралельними вимірами.

Саме в них усі ці роки геймери-конспірологи намагалися вбачити якесь зашифроване повідомлення.

Таємнича мапа / Фото Rockstar

На жаль для цих детективів, розповідь колишнього геймдизайнера Rockstar Бена Хінчліффа у подкасті GTA VI O'clock може означати кінець їхніх довгих пошуків.

У розмові розробник пролив світло на те, як студія іноді підходить до створення "великодок", чим розчарував чимало геймерів.

Як і у випадку з усіма "великодками", іноді їх просто додають, щоб пожартувати над людьми. Вони насправді нічого не означають. Ти просто жартуєш над людьми, щоб трохи звести їх з розуму,

– поділився колишній працівник Rockstar.

За словами Хінчліффа, таємниця гори Чиліад є саме одним із таких випадків.