У Digital Foundry розповіли чому PlayStation 5 Pro розчарує шанувальників GTA

Представник порталу Digital Foundry, що спеціалізується на технічному аналізі відеоігор, розповів чому PlayStation 5 Pro засмутить геймерів, які очікують на Grand Theft Auto 6.

Анонс PS5 Pro вийшов доволі неоднозначним, адже геймери очікували, що апгрейд консолі у порівнянні з її попередницею буде дещо вагомішим.

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Чи подужає PS5 Pro запустити GTA6 у 60 фпс – відповідь однозначна

У розмові з IGN спеціаліст з Digital Foundry Річард Лідбеттер висловився про потужність нової консолі, зокрема у розрізі виходу найочікуванішої гри десятиліття – GTA 6.

На думку Річарда, було б дивно очікувати, що Grand Theft Auto 6 працюватиме зі швидкістю в 60 кадрів на секунду на PS5 Pro.

Лідбеттер пояснив, що всі ігри культової серії Rockstar "сильно навантажують процесор", тому вони завжди запускалися на консолях з показником в 30 фпс або навіть нижче.

PS5 Pro використовує той самий процесор (CPU – ред.), що й PS5, і було б надзвичайно складно досягти 60 кадрів в секунду, якщо базова PS5 націлена на 30 фпс. Це проблема не GPU (графічного процесора – ред.), а CPU,

– сказав Лідбеттер.

Також Річард додав, що єдиним варіантом такого розвитку подій було б те, що Rockstar дійсно працювали б аби GTA 6 запускалася у 60 фпс навіть на базовій PS5, але за його даними "жодних доказів, що це так" немає.

У цілому фахівець залишився задоволеним можливостями PS5 Pro та вважає її "гарним придбанням" навіть попри ціну, що викликала суперечки у геймерів.