Анонс PS5 Pro вышел довольно неоднозначным, ведь геймеры ожидали, что апгрейд консоли по сравнению с ее предшественницей будет несколько весомее.

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Сможет ли PS5 Pro запустить GTA6 в 60 фпс – ответ однозначный

В разговоре с IGN специалист из Digital Foundry Ричард Лидбеттер высказался о мощности новой консоли, в частности в разрезе выхода самой ожидаемой игры десятилетия – GTA 6.

По мнению Ричарда, было бы странно ожидать, что Grand Theft Auto 6 будет работать со скоростью в 60 кадров в секунду на PS5 Pro.

Лидбеттер объяснил, что все игры культовой серии Rockstar "сильно нагружают процессор", поэтому они всегда запускались на консолях с показателем в 30 фпс или даже ниже.

PS5 Pro использует тот же процессор (CPU – ред.), что и PS5, и было бы чрезвычайно сложно достичь 60 кадров в секунду, если базовая PS5 нацелена на 30 фпс. Это проблема не GPU (графического процессора – ред.), а CPU,

– сказал Лидбеттер.

Также Ричард добавил, что единственным вариантом такого развития событий было бы то, что Rockstar действительно работали бы чтобы GTA 6 запускалась в 60 фпс даже на базовой PS5, но по его данным "никаких доказательств, что это так" нет.

В целом специалист остался доволен возможностями PS5 Pro и считает ее "хорошим приобретением" даже несмотря на цену, вызвавшую споры у геймеров.