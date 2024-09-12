PlayStation 5 Pro разочаровала большое количество геймеров, которые далеко не уверены в том, что это качественный апгрейд ее предшественницы.

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PS5 Pro – самая задизлайканая консоль Sony на YouTube

Видеоролик с технической презентацией PS5 Pro стал для Sony настоящим ужасом, ведь на YouTube он только за день получил более 141 000 дизлайков, а на момент написания материала их число достигает 177 000.

Это стало антирекордом компании и затмило анонс новой консоли.

В противовес, видео набрало лишь 94 тысячи лайков, что свидетельствует о явном расколе в настроениях игрового сообщества относительно будущей новинки.

Презентация PS5 Pro – смотреть видео

Хотя более важным для сравнения является число в 69 000 отметок "не нравится", которые накопились под видео анонса оригинальной PS5, состоявшегося в июне 2020 года.

То есть новая консоль умудрилась за день получить вдвое больше "пальцев вниз", чем ее предшественница за целых 4 года.

Негативная реакция среди прочего больше всего вызвана ценами на PS5 Pro, особенно в США, Великобритании и ЕС.