Компания Sony подтвердила, что от 40 до 50 игр будут оптимизированы для новой консоли до даты ее запуска. В официальном блоге PlayStation перечислено несколько громких игр, которые получат улучшения на PS5 Pro, включая как существующие, так и будущие игры.

А тем временем PlayStation больше не будет предоставлять украинцам бесплатную подписку PS Plus

Подтвержденный перечень игр с поддержкой PS5 Pro включает:

Alan Wake 2;

Assassin's Creed Shadows;

Demon's Souls;

Dragon's Dogma 2;

Final Fantasy VII Rebirth;

Gran Turismo 7;

Hogwarts Legacy;

Горизонт Запретный Запад;

Marvel's Spider-Man 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

The Crew Motorfest;

The First Descendant;

ремастер The Last of Us Part II.

Игры, оптимизированные для PS5 Pro, будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced, которая акцентирует на таких улучшениях, как повышенное разрешение и частота кадров.

Что нового принесет PlayStation 5 Pro

Игроки могут рассчитывать на такие улучшения, как геймплей со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K, что значительно выше стандартных 30 кадров в секунду.

Одной из заметных особенностей PS5 Pro является ее дизайн. Консоль будет продаваться без дисковода и вертикальной подставки. Пользователи будут иметь возможность приобрести все это отдельно.



PlayStation 5 Pro / Фото Sony

Трейлер PlayStation 5 Pro: смотрите видео

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Запуск консоли состоится уже через несколько месяцев, поэтому к этому времени Sony может сообщить больше новостей, которые будут касаться PS5 Pro. Кстати, консоль будет иметь 2 ТБ встроенного хранилища и будет поставляться с предустановленной игрой Astro Bot, которая вышла недавно.