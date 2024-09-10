Компанія Sony підтвердила, що від 40 до 50 ігор будуть оптимізовані для нової консолі до дати її запуску. В офіційному блозі PlayStation перераховано кілька гучних ігор, які отримають покращення на PS5 Pro, включаючи як існуючі, так і майбутні ігри.

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Підтверджений перелік ігор з підтримкою PS5 Pro містить:

Alan Wake 2;

Assassin’s Creed Shadows;

Demon’s Souls;

Dragon’s Dogma 2;

Final Fantasy VII Rebirth;

Gran Turismo 7;

Hogwarts Legacy;

Horizon Forbidden West;

Marvel’s Spider-Man 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

The Crew Motorfest;

The First Descendant;

ремастер The Last of Us Part II.

Ігри, оптимізовані для PS5 Pro, матимуть позначку PS5 Pro Enhanced, яка акцентує на таких покращеннях, як підвищена роздільна здатність та частота кадрів.

Що нового принесе PlayStation 5 Pro

Гравці можуть розраховувати на такі покращення, як геймплей зі швидкістю 60 кадрів в секунду в роздільній здатності 4K, що значно вище стандартних 30 кадрів в секунду.

Однією з помітних особливостей PS5 Pro є її дизайн. Консоль буде продаватися без дисководу та вертикальної підставки. Користувачі матимуть можливість придбати все це окремо.



PlayStation 5 Pro / Фото Sony

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Запуск консолі відбудеться вже за кілька місяців, тож до цього часу Sony може повідомити більше новин, які стосуватимуться PS5 Pro. До речі, консоль матиме 2 ТБ вбудованого сховища і поставлятиметься з попередньо встановленою грою Astro Bot, яка вийшла нещодавно.