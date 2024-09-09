Що сталося

Наприкінці минулого тижня компанія Kylotonn почала продажі своєї гри Test Drive Unlimited Solar Crown, довгоочікуваної наступної частини популярної серії онлайн-перегонів у відкритому світі. За задумом, першими її повинні були отримати ті, хто заплатив 90 доларів. Однак гра здебільшого була недоступна через проблеми з сервером.

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Очікувалося, що доступ до цієї версії буде відкрито 5 вересня, а офіційний запуск для всіх має відбутися 12 вересня. У день раннього релізу в Steam з'явилась публікація, котра повідомляла про початок доступу для власників Gold Edition. У тому ж пості команда визнала, що існували деякі "проблеми зі з'єднанням", які заважали людям грати. Потім, 6 вересня, у наступному дописі, розробники вказали на проблеми з серверами.

Наші команди невтомно працюють над стабілізацією роботи серверів, щоб кожен міг насолоджуватися грою якомога швидше,

– заявили в KT Racing, після чого перерахували наступні заходи, "спрямовані на вирішення цих мережевих проблем".

Пізніше цей пост було оновлено, і розробники пояснили, що ситуація покращується і що вони продовжують працювати над проблемами.

Тим часом на Reddit та в офіційному Discord гри можна знайти численних гравців, які діляться зображеннями повідомлень про помилки, нескінченні екрани завантаження та інші проблеми. Багато хто повідомляє, що не може завершити перегони проти інших гравців і може лише їздити по відкритому світу. Інші не можуть навіть завантажити гру. А коли вона все ж завантажується, з'являються скарги на численні глюки.

Завтра, 10 вересня, повинна відкритися дешевша Срібна версія гри, але сервери й досі не працюють так, як повинні.

Дивіться трейлер Test Drive Unlimted Solar Crown: відео