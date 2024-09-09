Что случилось

В конце прошлой недели компания Kylotonn начала продажи своей игры Test Drive Unlimited Solar Crown, долгожданной следующей части популярной серии онлайн-гонок в открытом мире. По задумке, первыми ее должны были получить те, кто заплатил 90 долларов. Однако игра в основном была недоступна из-за проблем с сервером.

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Ожидалось, что доступ к этой версии будет открыт 5 сентября, а официальный запуск для всех должен состояться 12 сентября. В день раннего релиза в Steam появилась публикация, которая сообщала о начале доступа для владельцев Gold Edition. В том же посте команда признала, что существовали некоторые "проблемы с соединением", которые мешали людям играть. Затем, 6 сентября, в следующем посте, разработчики указали на проблемы с серверами.

Наши команды неустанно работают над стабилизацией работы серверов, чтобы каждый мог наслаждаться игрой как можно быстрее,

– заявили в KT Racing, после чего перечислили следующие меры, "направленные на решение этих сетевых проблем".

Позже этот пост был обновлен, и разработчики объяснили, что ситуация улучшается и что они продолжают работать над проблемами.

Тем временем на Reddit и в официальном Discord игры можно найти многочисленных игроков, которые делятся изображениями сообщений об ошибках, бесконечные экраны загрузки и другие проблемы. Многие сообщают, что не могут завершить гонки против других игроков и могут только ездить по открытому миру. Другие не могут даже загрузить игру. А когда она все же загружается, появляются жалобы на многочисленные глюки.

Завтра, 10 сентября, должна открыться более дешевая Серебряная версия игры, но серверы до сих пор не работают так, как должны.

Смотрите трейлер Test Drive Unlimted Solar Crown: видео