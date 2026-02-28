Шраєр розповів чому ремейк Bloodborne так і не запустили в роботу

Культовий Bloodborne роками залишався без продовження чи оновлення, і фанати звинувачували в цьому Sony. Та з'ясувалося, що історія значно складніша: ремейк справді пропонували, проєкт фінансово підтримували, але ключове слово залишилося за творцем оригіналу.

Інформація спливла завдяки журналісту Bloomberg Джейсону Шраєру. У матеріалі про закриття Bluepoint Games він розповів, що на початку 2025 року студія запропонувала Sony Interactive Entertainment створити повноцінний ремейк Bloodborne – готичного екшену від FromSoftware, який давно отримав статус культового.

Чому Sony схвалила ідею, але не дала старт?

З фінансового погляду все виглядало логічно: оновлена версія гри могла б принести стабільний прибуток, особливо з огляду на успіх попередніх робіт Bluepoint. Студія раніше випустила ремейки Shadow of the Colossus і Demon’s Souls, які отримали схвальні відгуки та продемонстрували комерційний потенціал такого підходу.

Однак, попри попереднє схвалення ідеї, Sony не дала "зелене світло" проєкту. Причина – позиція FromSoftware та особисто режисера Bloodborne Хідетаки Міядзакі. За даними джерел, студія виступила проти того, щоб хтось інший займався переосмисленням гри.

Колишній керівник PlayStation Studios Сюхей Йосіда пояснював у подкасті Kinda Funny Games це просто: Міядзакі не хоче, щоб до Bloodborne "торкався хтось інший", а команда PlayStation поважає бажання автора.

Про масштаб зацікавленості говорить і заява Брендона Шеффілда, керівника Necrosoft Games. Він зазначив, що може назвати щонайменше десять компаній, включно зі своєю, які пропонували Sony зробити сиквел, спіноф або ремейк Bloodborne. Але поки FromSoftware не змінить позицію, цього не станеться.

Чи побачимо ми ремейк Bloodborne?

Ця історія руйнує популярний міф про те, що Sony просто "ігнорує" фанатів. Формально компанія готова інвестувати в ремейк – економічний сенс очевидний. Але франшиза Bloodborne міцно пов'язана з її творцем. І поки Хідетака Міядзакі не змінить думку, жодна інша студія не отримає доступ до переосмислення гри.

Таким чином, доля одного з найулюбленіших екшенів покоління PlayStation 4 залишається в руках його автора.