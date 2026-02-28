Шрайер рассказал почему ремейк Bloodborne так и не запустили в работу

Культовый Bloodborne годами оставался без продолжения или обновления, и фанаты обвиняли в этом Sony. Но выяснилось, что история значительно сложнее: ремейк действительно предлагали, проект финансово поддерживали, но ключевое слово осталось за создателем оригинала.

Информация всплыла благодаря журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру. В материале о закрытии Bluepoint Games он рассказал, что в начале 2025 года студия предложила Sony Interactive Entertainment создать полноценный ремейк Bloodborne – готического экшена от FromSoftware, давно получившего статус культового.

Смотрите также Sony обновила апскейлер PSSR для PS5 Pro, но пока только в одной игре

Почему Sony одобрила идею, но не дала старт?

С финансовой точки зрения все выглядело логично: обновленная версия игры могла бы принести стабильную прибыль, особенно учитывая успех предыдущих работ Bluepoint. Студия ранее выпустила ремейки Shadow of the Colossus и Demon's Souls, получившие восторженные отзывы и продемонстрировавшие коммерческий потенциал такого подхода.

Однако, несмотря на предварительное одобрение идеи, Sony не дала "зеленый свет" проекту. Причина – позиция FromSoftware и лично режиссера Bloodborne Хидетаки Миядзаки. По данным источников, студия выступила против того, чтобы кто-то другой занимался переосмыслением игры.

Бывший руководитель PlayStation Studios Сюхей Йосида объяснял в подкасте Kinda Funny Games это просто: Миядзаки не хочет, чтобы к Bloodborne "прикасался кто-то другой", а команда PlayStation уважает желание автора.

О масштабе заинтересованности говорит и заявление Брэндона Шеффилда, руководителя Necrosoft Games. Он отметил, что может назвать по меньшей мере десять компаний, включая свою, которые предлагали Sony сделать сиквел, спиноф или ремейк Bloodborne. Но пока FromSoftware не изменит позицию, этого не произойдет.

Увидим ли мы ремейк Bloodborne?

Эта история разрушает популярный миф о том, что Sony просто "игнорирует" фанатов. Формально компания готова инвестировать в ремейк – экономический смысл очевиден. Но франшиза Bloodborne прочно связана с ее создателем. И пока Хидетака Миядзаки не изменит мнение, ни одна другая студия не получит доступ к переосмыслению игры.

Таким образом, судьба одного из самых любимых экшенов поколения PlayStation 4 остается в руках его автора.