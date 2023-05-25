Під час обговорення свого шляху як бізнесмена генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік трохи розповів про розробку Grand Theft Auto 6.

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Шоста частина культової серії GTA вважається однією з найбільш очікуваних ігор в історії індустрії. Однак поки невідомо, коли все ж відбудеться її реліз, хоча всі сподіваються, що це станеться раніше, ніж пророкують скептики.

Не секрет, що Rockstar створює якісні ігри, наприклад з релізу GTA 5 минуло майже 10 років, а геймери досі грають в неї.

Попри це, той факт, що Grand Theft Auto 6 все ще навіть не анонсована, змушує багатьох шанувальників втрачати терпіння. Штраус Зельник прочинив завісу таємниці, розповівши, що таке довге очікування пов'язане з тим, що студія просто хоче переконатися, що шоста частина "готова".

Під час спілкування з блогерами з YouTube-каналу Aarthi and Sriram, функціонер розповів, що Rockstar прагнуть зробити щось таке, чого люди "ніколи раніше не бачили", але щоб водночас це була "та сама GTA".

Повне інтерв'ю: відео

Також Зельник зазначив, що в справі розробки цієї франшизи, позиція студії полягає в тому, щоб "не шукати нічого, крім досконалості".

За словами очільника Take-Two, Rockstar прагне випустити гру, яка, на їх думку, буде абсолютною вершиною ігрової індустрії.

Отож, шанувальникам легендарної серії не слід нервувати, адже майбутнє GTA в надійних і дбайливих руках.