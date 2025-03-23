Balatro стала однією з найуспішніших інді-ігор в історії й чимало геймерів продовжують цікавитися справжньою особою її розробника LocalThunk, але не схоже, що він планує розкривати себе у найближчому майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Анонімність та життя без хейту важливіші за славу

Нове інтерв'ю з видавцями Balatro з компанії PlayStack розкрило чому творець хітової забавки зберігає власну анонімність, попри шалений успіх гри, код якої виявився "жахливим" зсередини.

За словами директора з комунікацій Playstack Воута ван Халдерена, LocalThunk ніколи не хотів бути в центрі уваги.

Чимало людей вважають, що залишаючись в тіні він намагається бути схожим на легендарного художника Бенксі, граючи роль таємничого творця, але правда набагато прозаїчніша.

Він (LocalThunk, – ред.) просто хоче, щоб йому дали спокій, щоб він міг робити свою гру та жити своїм життям,

– стверджує ван Халдерен.

Враховуючи те, що життя знаменитостей сповнене великої кількості похідних проблем, а розробники відеоігор часто стикаються з невиправданим хейтом, то рішення творця Balatro звучить вельми логічним.

До того ж попри свою анонімність LocalThunk частенько "зависає" у X, де обговорює з шанувальниками свій проєкт та попкультуру загалом.