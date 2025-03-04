Чому Talon Esports пішла

Команда з Гонконга оголосила в своїх соцмережах про вимушену відмову від участі. Згідно з заявою, вона робить це через візові вимоги, хоча не ясно, які саме проблеми в неї з цим виникли. Організація каже, що намагається забезпечити повноцінну присутність на ESL One Raleigh 2025 і обіцяє з'явитися на PGL Wallachia Season 4, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну публікацію організації.

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У зв'язку з візовими вимогами для участі в інших великих турнірах, ми були змушені прийняти важке рішення й відмовитися від участі в PGL Wallachia Season 3. Це зроблено для того, щоб гарантувати нашу повноцінну присутність на ESL One Raleigh, а також на PGL Wallachia Season 4,

– йдеться в заяві.

Турнір PGL Wallachia проходить у Бухаресті, Румунія. Подібні проблеми з візами вже призводили до змін у складі учасників турнірів PGL. Наприклад, у першому сезоні PGL Wallachia, Tundra Esports і Blacklist International не змогли взяти участь з тих самих причин і були замінені на MOUZ і Azure Ray відповідно.

Місце Talon Esports на PGL Wallachia: Season 3, як виявилось, зайняла Nigma Galaxy, команда з Еміратів, заснована колишніми учасниками Team Liquid.

Нагадаємо, третій сезон розпочнеться вже 8 березня.

Турнір пройде в Бухаресті й триватиме до 16 березня.

Він приготував один мільйон доларів для команд з усього світу, з яких 300 000 забере той, хто займе перше місце.

Natus Vincere також буде серед гравців.

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