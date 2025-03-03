Хто пройшов

До важливого турніру з Dota 2 лишається лише кілька днів, тож наразі відомі всі учасники. Третій сезон розпочнеться 8 березня у Бухаресті й триватиме до 16 березня. Він приготував один мільйон доларів для команд з усього світу, з яких 300 000 забере той, хто займе перше місце. Natus Vincere буде серед гравців, оскільки українці пройшли до змагань через кваліфікацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Ось список команд, які отримали пряме запрошення на турнір:

Team Liquid.

Gaimin Gladiators.

Xtreme Gaming.

Aurora Gaming.

Team Falcons.

HEROIC.

Team Spirit.

Tundra Esports.

Nigma Galaxy.

Ще 7 команд пройшли до змагань через кваліфікацію:

Natus Vincere.

AVULUS.

OG.

Yellow Submarine (раніше називалась Ban9PivoSamogon), яка має в своєму складі одного українця – тренера Ростислава Лозового, який працює під нікнеймом "fn". На жаль, поряд із них за команду виступає троє росіян і білорус.

Team Tidebound.

Wildcard, яка також має в складі українця. Це Данило Шеховцов, відомий як "Bignum". Крім нього, в команді здебільшого американці та один громадянин Румунії.

Mosquito Clan (раніше називалась Looking for Org).

Нагадаємо, попередній сезон PGL Wallachia виграла команда HEROIC. Natus Vincere зайняли четверте місце, заробивши за це 80 000 доларів.

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