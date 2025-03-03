Хто пройшов
До важливого турніру з Dota 2 лишається лише кілька днів, тож наразі відомі всі учасники. Третій сезон розпочнеться 8 березня у Бухаресті й триватиме до 16 березня. Він приготував один мільйон доларів для команд з усього світу, з яких 300 000 забере той, хто займе перше місце. Natus Vincere буде серед гравців, оскільки українці пройшли до змагань через кваліфікацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
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Ось список команд, які отримали пряме запрошення на турнір:
- Team Liquid.
- Gaimin Gladiators.
- Xtreme Gaming.
- Aurora Gaming.
- Team Falcons.
- HEROIC.
- Team Spirit.
- Tundra Esports.
- Nigma Galaxy.
Ще 7 команд пройшли до змагань через кваліфікацію:
- Natus Vincere.
- AVULUS.
- OG.
- Yellow Submarine (раніше називалась Ban9PivoSamogon), яка має в своєму складі одного українця – тренера Ростислава Лозового, який працює під нікнеймом "fn". На жаль, поряд із них за команду виступає троє росіян і білорус.
- Team Tidebound.
- Wildcard, яка також має в складі українця. Це Данило Шеховцов, відомий як "Bignum". Крім нього, в команді здебільшого американці та один громадянин Румунії.
- Mosquito Clan (раніше називалась Looking for Org).
Нагадаємо, попередній сезон PGL Wallachia виграла команда HEROIC. Natus Vincere зайняли четверте місце, заробивши за це 80 000 доларів.