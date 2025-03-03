Хто пройшов

До важливого турніру з Dota 2 лишається лише кілька днів, тож наразі відомі всі учасники. Третій сезон розпочнеться 8 березня у Бухаресті й триватиме до 16 березня. Він приготував один мільйон доларів для команд з усього світу, з яких 300 000 забере той, хто займе перше місце. Natus Vincere буде серед гравців, оскільки українці пройшли до змагань через кваліфікацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також NAVI прокоментували чутки про заміну Ігоря "w0nderful" Жданова

Ось список команд, які отримали пряме запрошення на турнір:

  • Team Liquid.
  • Gaimin Gladiators.
  • Xtreme Gaming.
  • Aurora Gaming.
  • Team Falcons.
  • HEROIC.
  • Team Spirit.
  • Tundra Esports.
  • Nigma Galaxy.

Ще 7 команд пройшли до змагань через кваліфікацію:

  • Natus Vincere.
  • AVULUS.
  • OG.
  • Yellow Submarine (раніше називалась Ban9PivoSamogon), яка має в своєму складі одного українця – тренера Ростислава Лозового, який працює під нікнеймом "fn". На жаль, поряд із них за команду виступає троє росіян і білорус.
  • Team Tidebound.
  • Wildcard, яка також має в складі українця. Це Данило Шеховцов, відомий як "Bignum". Крім нього, в команді здебільшого американці та один громадянин Румунії.
  • Mosquito Clan (раніше називалась Looking for Org).

Нагадаємо, попередній сезон PGL Wallachia виграла команда HEROIC. Natus Vincere зайняли четверте місце, заробивши за це 80 000 доларів.