Що відбувається

Перш за все варто зазначити, що джерелом цих чуток є білорус Владислав Радвілович, у кіберспорті відомий під ніком harumi. Він заявив, що w0nderful буде замінений на Микиту "cmtry" Самольотова з молодіжної команди Junior. За його словами, Андрій Городенський, тренер команди, відомий як B1ad3, "цікавився cmtry", але той нібито замішаний у договірних матчах. У NAVI все це заперечують, причому відразу в двох окремих заявах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Першим заяву з цього приводу зробив Аміран "Ami" Рехвіашвілі, один з керівників Natus Vincere:

Привіт усім. Читаючи цю новину, я просто посміхаюся, ми не розглядали можливість заміни w0nderful. Будь ласка, припиніть поширювати цю неправдиву "інсайдерську інформацію",

– написав Рехвіашвілі на своїй сторінці в соцмережі X.

Пізніше в обговорення включився jL, Юстінас Лекавічюс, який є одним із гравців команди NAVI. Він прокоментував публікацію harumi:

Ці "інсайдери" публікують найбільш випадкові витоки з дупи просто заради переглядів LOL,

– сказав jL.

Як пише джерело, з моменту отримання престижного титулу MVP на турнірі PGL у Копенгагені w0nderful мав низку хороших виступів за кількома рідкісними винятками, як IEM у Далласі та світовий фінал BLAST. З початку 2025 року він мав кілька невдалих матчів, але практично всі вони були проти Team Spirit, чинних чемпіонів мейджора.

Тож тепер ми фактично маємо два спростування цих чуток. Звісно, не можна виключати ймовірності, що всі ці коментарі є лише спробою притримати інформацію до певного часу. Однак і той факт, що B1ad3 цікавився cmtry, зовсім не означає, що w0nderful загрожує заміна.

Чутки про 322

Що стосується можливої участі cmtry в договірних матчах (так званих 322), то ці чутки походять від кількох скриншотів, опублікованих росіянином Алєксєєм Бірюковим, відомим як OverDrive. Він показав два зображення, на одну з яких видно діалог з кимось, хто спочатку надсилає свій документ (імовірно, якесь посвідчення, що підтверджує особу; ця частина скриншота зацензурована), а потім просить 5 000 доларів за те, щоб команда "впала сьогодні". Пізніше, на другому скриншоті, вони домовляються про конкретний момент програшу.



Цим скриншотом росіянин OverDrive намагався звинуватити NAVI у договірних матчах / Фото OverDrive

Хоча ім'я автора повідомлень ніде не фігурувало, а лише загальні звинувачення в договірних матчах на адресу Natus Vincere Junior, на різних російськомовних ресурсах швидко припустили, що мова йде саме про Микиту "cmtry" Самольотова.

Згодом ці скриншоти поставили під сумнів, коли з'ясувалося, що насправді хтось третій видавав себе за Самольотова. Таким чином наразі немає жодних інших доказів причетності cmtry до шахрайства.

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