Что происходит

Прежде всего стоит отметить, что источником этих слухов является белорус Владислав Радвилович, в киберспорте известен под ником harumi. Он заявил, что w0nderful будет заменен на Никиту "cmtry" Самолетова из молодежной команды Junior. По его словам, Андрей Городенский, тренер команды, известен как B1ad3, "интересовался cmtry", но тот якобы замешан в договорных матчах. В NAVI все это отрицают, причем сразу в двух отдельных заявлениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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Первым заявление по этому поводу сделал Амиран "Ami" Рехвиашвили, один из руководителей Natus Vincere:

Привет всем. Читая эту новость, я просто улыбаюсь, мы не рассматривали возможность замены w0nderful. Пожалуйста, прекратите распространять эту ложную "инсайдерскую информацию",

– написал Рехвиашвили на своей странице в соцсети X.

Позже в обсуждение включился jL, Юстинас Лекавичюс, который является одним из игроков NAVI. Он прокомментировал публикацию harumi:

Эти "инсайдеры" публикуют наиболее случайные истоки из задницы просто ради просмотров LOL,

– сказал jL.

Как пишет источник, с момента получения престижного титула MVP на турнире PGL в Копенгагене w0nderful имел ряд хороших выступлений за несколькими редкими исключениями, как IEM в Далласе и мировой финал BLAST. С начала 2025 года у него было несколько неудачных матчей, но практически все они были против Team Spirit, действующих чемпионов мейджора.

Теперь мы фактически имеем два опровержения этих слухов. Конечно, нельзя исключать вероятности, что все эти комментарии являются лишь попыткой придержать информацию до поры до времени. Однако и тот факт, что B1ad3 интересовался cmtry, совсем не значит, что w0nderful грозит замена.

Слухи о 322

Что касается возможного участия cmtry в договорных матчах (так называемых 322), то ли слухи произошли от нескольких скриншотов, опубликованных россиянином Алексеем Бирюковым, известным как OverDrive. Он показал два изображения, на одну из которых виден диалог с кем-то, кто сначала посылает свой документ (вероятно, какое-то удостоверение, что подтверждает личность; эта часть скриншота зацензурирована), а потом просит 5 000 долларов за то, чтобы команда "упала сегодня". Позже, на втором скриншоте, они договариваются о конкретном моменте проигрыша.



Этим скриншотом россиянин OverDrive пытался обвинить NAVI в договорных матчах / Фото OverDrive

Хотя имя автора сообщений нигде не фигурировало, а только общие обвинения в договорных матчах по адресу Natus Vincere Junior, на разных русскоязычных ресурсах быстро предположили, что речь идет именно о Никите "cmtry" Самолетове.

Впоследствии эти скриншоты подвергли сомнению, когда выяснилось, что на самом деле кто-то третий выдавал себя за Самолетова. Таким образом, пока нет никаких других доказательств причастности cmtry к мошенничеству.

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