Одна з команд покинула PGL Wallachia: Season 3 ще до початку турніру
- Команда Talon Esports відмовилася від участі в PGL Wallachia: Season 3 через візові вимоги, а також щоб гарантувати присутність на ESL One Raleigh 2025.
- Місце Talon Esports зайняла команда Nigma Galaxy.
- Третій сезон розпочнеться 8 березня в Бухаресті з призовим фондом у один мільйон доларів.
Команда Talon Esports брала участь у кваліфікаціях на турнір PGL Wallachia: Season 3 й перемогла свого фінального суперника BOOM Esports. Але у фінальному списку всіх команд-учасниць турніру її чомусь не вказали. Тепер ми знаємо, чому.
Чому Talon Esports пішла
Команда з Гонконга оголосила в своїх соцмережах про вимушену відмову від участі. Згідно з заявою, вона робить це через візові вимоги, хоча не ясно, які саме проблеми в неї з цим виникли. Організація каже, що намагається забезпечити повноцінну присутність на ESL One Raleigh 2025 і обіцяє з'явитися на PGL Wallachia Season 4, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну публікацію організації.
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У зв'язку з візовими вимогами для участі в інших великих турнірах, ми були змушені прийняти важке рішення й відмовитися від участі в PGL Wallachia Season 3. Це зроблено для того, щоб гарантувати нашу повноцінну присутність на ESL One Raleigh, а також на PGL Wallachia Season 4,
– йдеться в заяві.
Турнір PGL Wallachia проходить у Бухаресті, Румунія. Подібні проблеми з візами вже призводили до змін у складі учасників турнірів PGL. Наприклад, у першому сезоні PGL Wallachia, Tundra Esports і Blacklist International не змогли взяти участь з тих самих причин і були замінені на MOUZ і Azure Ray відповідно.
Місце Talon Esports на PGL Wallachia: Season 3, як виявилось, зайняла Nigma Galaxy, команда з Еміратів, заснована колишніми учасниками Team Liquid.
- Нагадаємо, третій сезон розпочнеться вже 8 березня.
- Турнір пройде в Бухаресті й триватиме до 16 березня.
- Він приготував один мільйон доларів для команд з усього світу, з яких 300 000 забере той, хто займе перше місце.
- Natus Vincere також буде серед гравців.