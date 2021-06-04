Стратегія з героями Marvel у стилі XCOM: у мережі з'явилися чутки про нові ігри від 2K Games

У мережі з'явилася цікава інформація про відеоігри, які компанія 2K Games може показати на E3. Інсайдери відзначають, що цьогоріч геймерам можуть представити одразу чотири нові гри.

Уже наступного тижня має розпочатися масштабна виставка відеоігор E3, хоча й в онлайні. Зрозуміло, що більшість компаній зараз активно готується до своїх презентацій, тому й не дивно, що у мережі вже почали з'являтися перші "зливи".

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Одразу варто відзначити, що до подібних чуток завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, цей випадок цікавий ще й тим, що цю інформацію вже підтвердили Джефф Грабб та Джейсон Шраєр, а це не останні люди у сфері відеоігор. Отже, спершу цей "злив" з'явився на Reddit, а поділився ним користувач з нікнеймом swine_flu_greg. Він відзначив, що його інформатор кілька тижнів тому бачив рекламні матеріали, які 2K Games готує на виставку E3.

Згідно з цими даними, на E3 ця компанія планує показати одразу чотири гри. Першою стане нова частина у дуже популярній спортивній серії NBA. Також компанія може показати нову відеогру у всесвіті Borderlands. Гра отримає назву Wonderlands (Tiny Tina's Wonderlands), а головною героїнею має стати Крихітка Тіна. До речі, саме цей "злив" дуже близький до правди, бо раніше 2K Games зареєструвала однойменні торгові марки.

Також інсайдер відзначає, що у розробці знаходяться ще дві гри з кодовими назвами Volt та CODA. Про першу інформації дуже мало. Відомо лише, що це екшен, яким може займатися студія Hangar 13. Гра знаходиться на ранніх етапах розробки, а в трейлерах вона виглядає незавершеною. Можливо, анонс саме цього проєкту й відкладуть на деякий час.

А от про другу відеогру відомо вже більше. Начебто це покрокова стратегія із супергероями Marvel, яка буде дуже схожа на серію XCOM. Розробником гри виступає відома студія Firaxis, а повноцінна презентація має відбутися саме на E3. Також інсайдер додав, що деяких персонажів у цій відеогрі можуть озвучувати відомі актори.

Наостанок варто ще раз нагадати, що це лише чутки, а перевірити їх на правдивість можна буде вже 14 червня. Саме у цей день має відбутися презентація ігор від видавництва 2K Games.