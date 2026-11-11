Cities: Skylines II отримає нове розширення через роки після виходу

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Що відомо про розробника і нове доповнення?

Paradox Interactive передала розробку Cities: Skylines II студії Iceflake Studios на початку цього року й повністю прибрала з проєкту Colossal Order, творців серії. Відтоді нова команда випустила низку оновлень і продовжила підтримку раніше анонсованих DLC. Тепер вона представила власне розширення Park Adventures, пише Neowin.

Розширення дозволить будувати у містах зоопарки, природні заповідники, парки атракціонів та інші подібні об'єкти. Разом із ним у гру додадуть понад сто нових елементів.

Як працюватимуть нові парки?

Нова система розвиває парки, які вже є в базовій грі. Тепер гравці зможуть окреслити модульну територію під власний задум. Містяни відвідуватимуть такі місця, а керувати ними можна буде через нову вкладку відпочинку. Вона дає змогу контролювати прибутки як у всьому місті, так і в кожному парку окремо.

Гравці зможуть змінювати ціни на квитки, бюджети персоналу та витрати на обслуговування. Також з'являться нові політики, які впливають на поведінку відвідувачів і на їхні враження. Якщо парки недофінансувати, незадоволені гості дадуть про це знати, тож рейтинг варто підтримувати на високому рівні.

Iceflake додала до розширення все: від вольєрів для тварин до атракціонів. Разом із ним вийдуть нові мапи в посушливих, тропічних, бореальних, альпійських і середземноморських регіонах.

Які парки можна буде створити?

Студія описує можливості так: "Створіть власний унікальний парк: від спокійного зеленого простору з чайними, ботанічними оранжереями та садовими лабіринтами між хмарочосами до захопливих парків атракціонів з американськими гірками, гіротаверами та іншим. Якщо вам потрібно ще більше простору й зелені, у природних заповідниках можна прокласти піші стежки, збудувати лоджі та оглядові майданчики, щоб зовсім утекти від міста й побути на лоні природи".

Що з оновленням і ціною?

Напередодні релізу гра отримала оновлення, яке готує її до розширення. Воно також додає підтримку технологій масштабування зображення DLSS 4.5, FSR 3 і XeSS 3. Повні нотатки до патча опублікували на форумі Paradox.

Park Adventures вийде 2 грудня у Steam і Microsoft Store. Окремо розширення коштуватиме 19,99 долара, 16,99 фунта стерлінгів або 19,99 євро. Крім того, воно входить до пакета Expansion Pass II.