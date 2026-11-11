Cities: Skylines II получит новое дополнение через годы после выхода

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Что известно о разработчике и новом дополнении?

Paradox Interactive передала разработку Cities: Skylines II студии Iceflake Studios в начале этого года и полностью исключила из проекта Colossal Order, создателей серии. С тех пор новая команда выпустила ряд обновлений и продолжила поддержку ранее анонсированных DLC. Теперь она представила собственное дополнение Park Adventures, пишет Neowin.

Дополнение позволит строить в городах зоопарки, природные заповедники, парки аттракционов и другие подобные объекты. Вместе с ним в игру добавят более ста новых элементов.

Как будут работать новые парки?

Новая система развивает парки, которые уже есть в базовой игре. Теперь игроки смогут очертить модульную территорию под свой замысел. Горожане будут посещать такие места, а управлять ими можно будет через новую вкладку "Отдых". Она позволяет контролировать доходы как во всем городе, так и в каждом парке отдельно.

Игроки смогут изменять цены на билеты, бюджеты персонала и расходы на обслуживание. Также появятся новые политики, влияющие на поведение посетителей и их впечатления. Если парки недофинансировать, недовольные гости дадут об этом знать, поэтому рейтинг стоит поддерживать на высоком уровне.

Iceflake добавила в дополнение все: от вольеров для животных до аттракционов. Вместе с ним появятся новые карты в засушливых, тропических, бореальных, альпийских и средиземноморских регионах.

Какие парки можно будет создать?

Студия описывает возможности так: "Создайте свой собственный уникальный парк: от спокойного зеленого пространства с чайными, ботаническими оранжереями и садовыми лабиринтами между небоскребами до увлекательных парков аттракционов с американскими горками, гиротаверами и прочим. Если вам нужно еще больше пространства и зелени, в природных заповедниках можно проложить пешеходные тропы, построить беседки и смотровые площадки, чтобы полностью уйти от города и побыть на лоне природы".

Что с обновлением и ценой?

Накануне релиза игра получила обновление, которое готовит ее к выходу дополнения. Оно также добавляет поддержку технологий масштабирования изображения DLSS 4.5, FSR 3 и XeSS 3. Полные заметки к патчу опубликованы на форуме Paradox.

Park Adventures выйдет 2 декабря в Steam и Microsoft Store. Отдельно дополнение будет стоить 19,99 доллара, 16,99 фунтов стерлингов или 19,99 евро. Кроме того, оно входит в пакет Expansion Pass II.