Космічна гонка починається

Платне доповнення під назвою Earthrise вийде у 2027 році та дозволить гравцям очолити космічні агентства, щоб розпочати дослідження Сонячної системи. Користувачі зможуть будувати ракети, запускати орбітальні місії та стежити за супутниками й сусідніми планетами, пише GosuGamers.

Космічна гонка не обмежиться лише пізніми етапами гри. Автори впровадили астрономічні елементи в усі ігрові епохи. В епоху Стародавнього світу та епоху Досліджень лідери зможуть картувати зоряне небо й використовувати ці знання для отримання стратегічних переваг на Землі. Згодом успішні космічні місії приноситимуть унікальні ресурси та технології, що допоможуть змінювати ландшафт і навіть долати наслідки природних катастроф.

Коли ми обмірковували, яким має бути перше доповнення для Civ VII, ми шукали натхнення у визнаних фаворитах попередніх частин гри, а саме в Brave New World для Civilization V та Gathering Storm для Civilization VI,

– прокоментував креативний директор серії Ед Біч.

Він додав, що обидва ці доповнення мали сильну центральну тему і пропонували нові ігрові механіки, які визначали хід цілих кампаній, тож Earthrise наслідує цю філософію.

Атомна ера та ядерні загрози

Поряд із платним розширенням, у 2027 році розробники випустять масштабне безкоштовне оновлення Arc of Tomorrow. Воно додасть у гру абсолютно нову четверту епоху – Атомну еру, що продовжить ігровий процес з 1950-х до 2050-х років.

З'являться нові юніти, споруди та глибока система ядерного протистояння з механікою взаємного гарантованого знищення. Також у гру впровадять багатосторонні угоди для роззброєння чи ескалації, ведення проксі-воєн через міста-держави, виробництво збагаченого урану та навіть зйомки кінофільмів за допомогою спеціальних знімальних груп.

Попри те, що розробники запланували основні релізи на 2027 рік, уже цього місяця гравці отримають безкоштовне оновлення з детальною картою Землі та покращеним інтерфейсом.