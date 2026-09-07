Космическая гонка начинается

Платное дополнение под названием Earthrise выйдет в 2027 году и позволит игрокам возглавить космические агентства, чтобы начать исследование Солнечной системы. Пользователи смогут строить ракеты, запускать орбитальные миссии и следить за спутниками и соседними планетами, пишет GosuGamers.

Космическая гонка не ограничится только поздними этапами игры. Авторы внедрили астрономические элементы во все игровые эпохи. В эпоху Древнего мира и эпоху Исследований лидеры смогут составлять карты звездного неба и использовать эти знания для получения стратегических преимуществ на Земле. Впоследствии успешные космические миссии будут приносить уникальные ресурсы и технологии, что поможет изменять ландшафт и даже преодолевать последствия природных катастроф.

Когда мы обдумывали, каким должно быть первое дополнение для Civ VII, мы искали вдохновение в признанных фаворитах предыдущих частей игры, а именно в Brave New World для Civilization V и Gathering Storm для Civilization VI,

– прокомментировал креативный директор серии Эд Бич.

Он добавил, что оба этих дополнения имели сильную центральную тему и предлагали новые игровые механики, которые определяли ход целых кампаний, поэтому Earthrise следует этой философии.

Атомная эра и ядерные угрозы

Наряду с платным дополнением в 2027 году разработчики выпустят масштабное бесплатное обновление Arc of Tomorrow. Оно добавит в игру совершенно новую четвертую эпоху – Атомную эру, которая продлит игровой процесс с 1950-х по 2050-е годы.

Появятся новые юниты, сооружения и глубокая система ядерного противостояния с механикой взаимного гарантированного уничтожения. Также в игру будут внедрены многосторонние соглашения о разоружении или эскалации, ведение прокси-войн через города-государства, производство обогащенного урана и даже съемки кинофильмов с помощью специальных съемочных групп.

Несмотря на то, что разработчики запланировали основные релизы на 2027 год, уже в этом месяце игроки получат бесплатное обновление с подробной картой Земли и улучшенным интерфейсом.