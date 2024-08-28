Однак Sid Meier's Civilization VII не єдина гра, яка зчиняє фурор. Наразі в чарті продажів Steam продовжує домінувати Black Myth: Wukong. Крім того, Call of Duty: Black Ops 6, реліз якої відбудеться 25 жовтня, також залетіла в ТОП-10, посівши четверте місце.

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Як виглядає чарт Steam зараз

За тиждень значних зрушень у чарті відродилася Diablo IV, яка піднялася на шосту сходинку завдяки безкоштовним вихідним та 40% знижці.

Крім того, Grand Theft Auto V повернулася до ТОП-10 завдяки знижці.

Також чарт не покидає рольова гра Baldur's Gate 3.

Замикає десятку японська гра в маджонг 雀魂麻將 (MahjongSoul) від китайського розробника Catfood Studio.

За межами ТОП-10 помітними є Tactical Breach Wizards від Suspicious Developments, яка дебютувала на 12-му місці з переважною більшістю позитивних відгуків.

Втім, не всі нові релізи були успішними:

Skull & Bones від сінгапурської студії Ubisoft опинилася на 36-му місці, отримавши змішані відгуки.

Тим часом кооперативна пісочниця для раннього доступу Core Keeper від Pugstorm і Fireshine Games посіла 72 місце, хоча й отримала дуже позитивні відгуки.

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Серед інших цікавинок – екшен Gundam Breaker 4 від Crafts & Meister та Bandai Namco, реліз якого заплановано на 28 серпня, завдяки попереднім замовленням посів 31-ше місце в чарті.