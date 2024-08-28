Sid Meier's Civilization VII залетіла в топ продажів в Steam за пів року до релізу

Чергова частина легендарної серії стратегій Sid Meier's Civilization VII, досягла неабиякого успіху, увірвавшись у ТОП-10 чарту продажів Steam. І це при тому, що до офіційного релізу залишилося лише пів року. Успіх гри зумовлений стрімким зростанням кількості попередніх замовлень, що вкотре свідчить про чималу популярність франшизи.

Однак Sid Meier's Civilization VII не єдина гра, яка зчиняє фурор. Наразі в чарті продажів Steam продовжує домінувати Black Myth: Wukong. Крім того, Call of Duty: Black Ops 6, реліз якої відбудеться 25 жовтня, також залетіла в ТОП-10, посівши четверте місце.

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Як виглядає чарт Steam зараз

За тиждень значних зрушень у чарті відродилася Diablo IV, яка піднялася на шосту сходинку завдяки безкоштовним вихідним та 40% знижці.

Крім того, Grand Theft Auto V повернулася до ТОП-10 завдяки знижці.

Також чарт не покидає рольова гра Baldur's Gate 3.

Замикає десятку японська гра в маджонг 雀魂麻將 (MahjongSoul) від китайського розробника Catfood Studio.

За межами ТОП-10 помітними є Tactical Breach Wizards від Suspicious Developments, яка дебютувала на 12-му місці з переважною більшістю позитивних відгуків.

Втім, не всі нові релізи були успішними:

Skull & Bones від сінгапурської студії Ubisoft опинилася на 36-му місці, отримавши змішані відгуки.

Тим часом кооперативна пісочниця для раннього доступу Core Keeper від Pugstorm і Fireshine Games посіла 72 місце, хоча й отримала дуже позитивні відгуки.

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Серед інших цікавинок – екшен Gundam Breaker 4 від Crafts & Meister та Bandai Namco, реліз якого заплановано на 28 серпня, завдяки попереднім замовленням посів 31-ше місце в чарті.