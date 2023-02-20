Ні для кого не секрет, що CS:GO – одна з найбільш успішних відеоігор в історії, яка навіть через 10 років після свого релізу здатна бити рекорди. Однак, навряд хтось міг очікувати те, скільки грошей вона щомісячно приносить своїм творцям.

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Ютубер та торговець скінами під ніком Anomaly3, вирішив з'ясувати скільки кейсів відкривається щомісяця і скільки грошей на цьому заробляє Valve. Якщо його дані правдиві, то сума просто приголомшлива.

Для цього Anomaly3 знайшов старі розрахунки геймера під ніком Fjedjik, якими той поділився на Reddit. Використовуючи власну математичну формулу, разом із базою даних популярного порталу з торгівлі скінами CSGO float, Fjedjik зміг приблизно підрахувати, скільки кейсів було відкрито за травень 2021 року – 25,9 мільйона штук.

Якщо конвертувати цю кількість в прибуток, порахувавши всі ключі необхідні для відкриття, які вартують по 2,50 доларів кожен, виходить, що того місяця Valve заробила 65,75 мільйона доларів.

Відео блогера

Anomaly3 вирішив розширити ці розрахунки та порахував скільки кейсів було відкрито із 1 травня 2021 року аж до січня 2023. Цифри справді шокують, адже за цей період було відкрито понад 458 мільйонів футлярів зі скінами. Якщо розділити це число на 641 день, що минув, то виходить приблизно 714 509 відкриттів на день.

Підрахунки блогера / скриншот з ютубу

Нехитрими математичними з'ясувалося, що Valve можуть заробляти $1 786 271 на день, що в середньому становить 54 355 263 доларів на місяць і 651 989 078 доларів на рік лише на кейсах зі скінами.