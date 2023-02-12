Здається, що Valve знайшли формулу ідеальної гри, адже на друге десятиліття існування CS:GO вона оновила рекорд кількості одночасних гравців.

Цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Згідно з даними сайту SteamCharts, 11 лютого гра досягла найвищої кількості гравців за весь час свого існування. Одночасно у FPS грали 1 320 219 геймерів.

Піковий онлайн у CS:GO / скриншот зі Steam Charts

Лише 4 проєктам в історії Steam вдавалося перетнути позначку в 1 мільйон одночасних гравців і крім CS: GO ними ставали PUBG: Battlegrounds, Lost Ark та DOTA 2.

Чи вдасться ввійти в цей елітарний клуб новинці Hogwarts Legacy, яка уже досягла дивовижного показника у 700 тисяч геймерів – покаже лише час.