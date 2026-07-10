Іноді найрідкіснішим скарбом у грі може виявитися не магічний артефакт чи легендарний обладунок, а звичайний виріб із борошна, прихований дбайливими розробниками, інформує 24 Канал.

Як багет став ціннішим за мечі та заклинання?

Clair Obscur: Expedition 33 зуміла повторити неймовірний рекорд Baldur's Gate 3, ставши лише другою грою в історії, яка здобула всі п'ять головних нагород у номінації Гра року, та змусивши мільйони гравців досліджувати кожен її закуток.

При цьому світ французького проєкту просто-таки тріщить від таємниць й окремим викликом у ньому є збирання різноманітних прихованих предметів: від нових зачісок до смертоносної зброї.

За даними порталу Game Checklists, у грі налічується 1 161 унікальний предмет. Серед цього величезного розмаїття найбільш невловимим виявився його величність багет. Цю "зброю" знайшли лише 6% гравців.

Найрідкісніша зброя у грі / Фото з Reddit

Попри те, що предмет доступний усім власникам гри, шлях до нього вимагає або неабиякої удачі, або детального знання прихованих механік.

Щоб отримати цю специфічну французьку зброю, гравцям потрібно спочатку завершити основну кампанію та вийти в режим "New Game+".

Але це лише половина справи: необхідно зберегти хоча б один "Фестивальний токен" упродовж усього першого проходження, не витративши його у звичайних торговців, щоб потім обміняти на цей "печений тупий предмет", повідомляє GamesRadar+.

Детальний гайд: дивіться відео

Гра ніяк не підказує таку можливість, залишаючи секрет на відкуп випадковості або колективний розум спільноти.

Це справді найрідкісніший предмет, який можна отримати – просто свіжоспечений рулет з хліба,

– констатує журналіст GamesRadar+ Ентоні Макглінн.

Поява такої зброї як багет виглядає ідеальним внутрішнім жартом від французької команди Sandfall Interactive, а те що цей предмет врешті став найрідкіснішим – лише додає йому витонченості.