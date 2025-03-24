Розробники наголосили, що команда прагнула "створити гру своєї мрії – проєкт, створений маленькою командою фанатів RPG, художників, музикантів і друзів", розповідає 24 Канал.

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Тепер, коли збірка передана, ця мрія стала реальністю,

— заявили розробники.

Clair Obscur: Expedition 33 розповість історію Художника, який щороку викарбовує на Моноліті прокляте число. За правилами цього світу, всі, чий вік збігається з цим числом, перетворюються на дим і зникають. Гравець очолює Expedition 33 – групу, яка має намір покінчити з цією жахливою традицією та перемогти Художника.

Трейлер Expedition 33 – дивіться відео

Гра вийде 24 квітня на PC (Steam, EGS), PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Також заявлена російська текстова локалізація.

А тим часом зарелізилася Assassin`s Creed Shadows. Гра має чималу популярність і Ubisoft, схоже, задоволені результатом. Гравці досліджують вигаданий світ феодальної Японії, а один з них помітив дивовижну деталь про сніг у грі.